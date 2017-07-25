Dokuz Sendikadan Ortak Açıklama

Ortak bir açıklama yayımlayan dokuz sendika, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine geri dönme talebiyle 139 gündür açlık grevinde, 23 Mayıs’ta beridir ise tutuklu bulun akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’ya destek belirtti.

GÜLMEN VE ÖZAKÇA’YA DESTEK BELİRTİLDİ

Ortak bir açıklama yayımlayan dokuz sendika, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine geri dönme talebiyle 139 gündür açlık grevinde, 23 Mayıs’ta beridir ise tutuklu bulun akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’ya destek belirtti.

DEV-İŞ, KTAMS, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, BES, KTÖS, KTOEÖS, ÇAĞ-SEN, BASIN-SEN, imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, “Kritik eşiğin aşıldığı açlık grevinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın hayatlarını kaybetmesi, Türkiye’de bir kez daha demokrasi ve insan haklarına hiçbir saygının olmadığı anlamını taşıyacaktır” ifadesine yer verildi.

AKP iktidarının eleştirildiği açıklamada, “Demokrasiyi, yaşam hakkını ve emeği ayaklar altına alınan AKP, KHK’ler ile devleti ve toplumu tamamen kendi siyasal ve kültürel bağlamı içerisinde yeniden şekillendirmekte, nerede barış, demokrasi ve özgürlük savunucusu varsa, onlara neredeyse yaşam hakkı tanımamaktadır. Kültürel, manevi, siyasal ve ekonomik etkilerini Kıbrıs’ta da yaşadığımız AKP iktidarı, Türkiye’yi her geçen gün karanlık ve dipsiz bir uçurumun içine sürüklemektedir” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, “Çok geç olmadan insan hak ve özgürlükleri, insan yaşamı için Gülmen ve Özakça’nın işlerine geri alınmaları yönünde adımlar atılmasını talep ederiz” denildi.