Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2017 Salı 10:16

Dokuz Sendikadan Ortak Açıklama

Ortak bir açıklama yayımlayan dokuz sendika, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine geri dönme talebiyle 139 gündür açlık grevinde, 23 Mayıs’ta beridir ise tutuklu bulun akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’ya destek belirtti.

Dokuz Sendikadan Ortak Açıklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

GÜLMEN VE ÖZAKÇA’YA DESTEK BELİRTİLDİ

Ortak bir açıklama yayımlayan dokuz sendika, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine geri dönme talebiyle 139 gündür açlık grevinde, 23 Mayıs’ta beridir ise tutuklu bulun akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’ya destek belirtti.

DEV-İŞ, KTAMS, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, BES, KTÖS, KTOEÖS, ÇAĞ-SEN, BASIN-SEN, imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, “Kritik eşiğin aşıldığı açlık grevinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın hayatlarını kaybetmesi, Türkiye’de bir kez daha demokrasi ve insan haklarına hiçbir saygının olmadığı anlamını taşıyacaktır” ifadesine yer verildi.

AKP iktidarının eleştirildiği açıklamada, “Demokrasiyi, yaşam hakkını ve emeği ayaklar altına alınan AKP, KHK’ler ile devleti ve toplumu tamamen kendi siyasal ve kültürel bağlamı içerisinde yeniden şekillendirmekte, nerede barış, demokrasi ve özgürlük savunucusu varsa, onlara neredeyse yaşam hakkı tanımamaktadır. Kültürel, manevi, siyasal ve ekonomik etkilerini Kıbrıs’ta da yaşadığımız AKP iktidarı, Türkiye’yi her geçen gün karanlık ve dipsiz bir uçurumun içine sürüklemektedir” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, “Çok geç olmadan insan hak ve özgürlükleri, insan yaşamı için Gülmen ve Özakça’nın işlerine geri alınmaları yönünde adımlar atılmasını talep ederiz” denildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bkp Yetkilileri, Akel’i Ziyaret Etti Bkp Yetkilileri, Akel’i Ziyaret Etti
Ydü İletişim Fakültesi “kaplumbağalar(l)a Hayat” Adlı Seminer Düzenliyor Ydü İletişim Fakültesi “kaplumbağalar(l)a Hayat”...
Ktams: “kamuda Maaş Farkının Daha Da Açılmaması İçin Düzenleme Konusunda Maliye Bakanlığı İle Mutabık Kaldık” Ktams: “kamuda Maaş Farkının Daha Da Açılmaması...
Taşpınar Şehitleri, Taşpınar Şehitliği’nde Düzenlenen Törenle Anıldı Taşpınar Şehitleri, Taşpınar Şehitliği’nde...
Resmi Gazete’den Haberler… Resmi Gazete’den Haberler…
Girne Belediyesi ‘ebeveyn Destek Programı’nda Dersler Bugün Başlıyor Girne Belediyesi ‘ebeveyn Destek Programı’nda...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Bkp Yetkilileri, Akel’i Ziyaret Etti
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan başkanlığındaki parti heyeti, Güney Kıbrıs’ta...

Haberi Oku