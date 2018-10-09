banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96851
ALTIN
234.017
DOLAR
6.1207
STERLİN
8.0220
EURO
7.0281
Pazarlayıp, pazarlayıp cebe attı
PAZARLAYIP, PAZARLAYIP CEBE ATTI
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Sürücülerin Dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
140 bin TL'lik vurgun
140 BİN TL'LİK VURGUN
banner282

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

09 Ekim 2018 Salı 10:53
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Gazimağusa’ya yaptıkları teknik gezi kapsamında Gazimağusa Belediyesi’ni de ziyaret etti. 


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyesi Dr. Tolga Çilingir ve araştırma görevlisi Zeynep Elburz’un öncülüğündeki 12 öğrenci şehir planlama projeleri kapsamında Gazimağusa’da incelemeler yapacak.


Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, heyetle görüşmesinde yaptığı konuşmada, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Gazimağusa’ya yaptığı teknik gezinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 


Arter, Gazimağusa’nın tarihi ve mimari zenginliğine işaret ederek bilgi verdi.


Geçen yıldan itibaren başladıkları imar planı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Arter, planın 2019’da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.


Öğretim üyesi Dr. Tolga Çilingir de, Zeynep Elburz ve kendinin de yer aldığı toplam 14 kişilik ekiple Kıbrıs’a gelmeyi tercih ettiklerini, 4. sınıf öğrencilerinin Gazimağusa’da şehir planlama projesi çalışacaklarını söyledi. 


2 Kıbrıslı öğrencilerinin organizasyonda yarımcı olmalarının ve Başkan İsmail Arter’in yardım sever tutumunun Kıbrıs’a gelmelerinde etkili olduğunu ifade eden Çilingir, 6 gün boyunca çalışma yapacaklarını, diğer ilçe belediyelerini ziyaret edeceklerini bildirdi. 


Son Güncelleme: 09.10.2018 13:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı’ndan İptal Edilen Yurttaşlıklara İlişkin Davalar Konusunda Açıklama
İçişleri Bakanlığı’ndan İptal Edilen Yurttaşlıklara İlişkin Davalar Konusunda Açıklama
Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması
Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanığı’ndan Sosyal Medya Paylaşımları İçin Çağrı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanığı’ndan Sosyal Medya Paylaşımları İçin Çağrı
Tarım Bakanlığı, Alemdağ Gıda’nın Faaliyetlerinin Durdurulduğunu Açıkladı
Tarım Bakanlığı, Alemdağ Gıda’nın Faaliyetlerinin Durdurulduğunu Açıkladı
Hür-iş Federasyonu Ve Bağlı Sendikalar Yarın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Eylem Yapacak
Hür-iş Federasyonu Ve Bağlı Sendikalar Yarın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Eylem Yapacak
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Akıncı: “Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Anastasiadis’le Bir Araya Gelmeyi Arzu Ediyorum“
Akıncı: “Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Anastasiadis’le Bir Araya Gelmeyi Arzu Ediyorum“
Lefkoşa Surlariçi’nde Araç Yayaya Çarptı
Lefkoşa Surlariçi’nde Araç Yayaya Çarptı
Denktaş: “2019 Bütçesinin Adı Çok Açık Bütçe”
Denktaş: “2019 Bütçesinin Adı Çok Açık Bütçe”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim