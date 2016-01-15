“Dokunulmayan Enstrüman İle Büyülü Konser” Lefkoşa’da Yapılacak

AB Bilgi Merkezi, “Dokunulmayan Enstrüman İle Büyülü Konser” organize etti.

Konserde, Hollanda Büyükelçiliği tarafından Kıbrıs’a davet edilen Hollandalı Teremin sanatçısı Thorwald Jorgensen ve LTB Orkestrası ortak performans sergileyecek.

Konser, 17 Ocak Pazar günü 18.00 – 19.30 saatleri arasında Lefkoşa’da Levent Koleji Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jorgensen, çaldığı “teremin” adlı müzik aleti ile klasik müziğin en değerli sanatçılarından biri.

Teremin 1920 yılında icat edilen iki metal çubuktan oluşan elektronik müzik aleti, parmaklarla ancak bu çubuklara dokunulmadan çalınıyor.

Ayrıntılı bilgi http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm adresinden elde edilebiliyor.

Açıklamada, konserin ücretsiz olduğu, ancak kayıt yaptırmak gerektiği belirtildi.







