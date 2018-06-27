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Dokundu ama hissettiremedi!

Dokundu ama hissettiremedi!

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:15
Dokundu ama hissettiremedi!

Dokundu ama hissettiremedi!

KIBRIS MANŞET’in dünkü manşeti oldukça ses getirdi.

Manşetimiz sonrasında seçimler ve Halkın Partisinin gerçek oy oranlarının ortaya çıkması sonucu tarafsızca yaptığımız manşet haberimiz HP cephesinde çok sert tepkiyle karşılandı.

Öncelikle şunun iyi bilinmesi ve bellenmesi gerekir ki, ne Kudret Özersay ile ne de partisi Halkın Partisi ile hiçbir sorunumuz yoktur.

Ama şunu bilin ki size ne garezimiz var ne de düşmanlığımız!

Halkın Partisi 11,000 seçmene sahip Gönyeli’de, Belediye başkan adayı bulamadığını bırakın, 12 Belediye Meclis Üyeliği için bile sadece 11 aday gösterebilmiş ve sonucunda da 7 Ocak Genel Seçiminde 1100 mühür aldığı Gönyeli’de 24 Haziran seçimlerinde sadece 360 mühür alarak oylarını Üçte Bire düşürmüştür.

Sayın Özersay oy oranlarınızı korudunuz mu yoksa yükselttiniz mi ???

KIBRIS MANŞET Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in konuyla ilgili köşe yazısı bugün gazeteniz KIBRIS MANŞET'te . Bayinizden bir KIBRIS MANŞET almayı unutmayınız....

KIBRIS MANŞET Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in konuyla ilgili köşe yazısını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.kibrismanset.com/dokundu-ama-hissettiremedi-makale,1204.html

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Anahtar Kelimeler:
Ziya EMİRKudret özersayDokundu Ama Hissettiremedi!
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