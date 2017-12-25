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Doku örneğiyle gavcar mantarını üretmeyi başardı

Ülkede bir ilki başarmanın haklı gururunu yaşıyor Halil Bayraktar. Doku örneğini aldığı gavcar mantarını Bafra’daki tesisinde üretmeye başlayan Bayraktar, böylelikle bir hayalinin gerçekleştirdiğini söylüyor.

Doku örneğiyle gavcar mantarını üretmeyi başardı

Ülkede bir ilki başarmanın haklı gururunu yaşıyor Halil Bayraktar. Doku örneğini aldığı gavcar mantarını Bafra’daki tesisinde üretmeye başlayan Bayraktar, böylelikle bir hayalinin gerçekleştirdiğini söylüyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:31
Doku örneğiyle gavcar mantarını üretmeyi başardı
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Ülkede bir ilki başarmanın haklı gururunu yaşıyor Halil Bayraktar. Doku örneğini aldığı gavcar mantarını Bafra’daki tesisinde üretmeye başlayan Bayraktar, böylelikle bir hayalinin gerçekleştirdiğini söylüyor.

Azmetti, istedi, çok çalıştı ve 8 aylık bir sürede gavcar mantarını yetiştirmeyi başardı Halil Bayraktar. Uzun yıllardan beri mantar üreten Halil Bayraktar, gavcar mantarı üretmenin hep hayali olduğunu söylüyor.

Şimdilerde Tarım Dairesi ile işbirliğinde çalışan ve organik sertifikası almak için uğraşan Bayraktar, hiçbir kimyasalın tesisten içeri giremeyeceğini ifade ediyor.

Bayraktar; “Halkımız mantara çok düşkündür çok çeşit mantar var ama en polpüler mantar gavcar mantarıdır, bunu yapabilirim diye inandım ve başardım, Biraz araştırma biraz çalışma ve neticesi gördüğünüz gibi” dedi.

Gavcar mantarını nasıl ürettiğini de anlatan Bayraktar, doğada toplanan gavcar mantarlarından doku aldığını ve bunu laboratuvarda geliştirerek doku elde ettiğini söyledi.

Bayraktar, “Bu anlatılabilecek bir duygu değil çok mutlu ve heyecanlıyım,  gavcar mantarını bire bir aynısı üretiyoruz. Laboratuvar ortamında mantarın doğada oluştuğu ortamı sağlıyoruz. Denettik bu işin uzmanı diyebileceğimiz kişiler bunu taddırdık  farketmediler” dedi.

Gavcar mantarına ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Bayraktar, talebi karşılamakta güçlük çektiğini kaydetti.

Gavcar mantarının yanısıra kayın mantarı da üreten Bayraktar, söz konusu üretimi ülke geneline yaymayı amaçladığını ve bu kapsamda farklı bölgelere kompos göndererek üretime destek olduğunu sözlerine ekledi.

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