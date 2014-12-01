Doktorun Tacizini Kaydetti

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan uzman Dr. Nadir A. hakkında, muayene sırasında hastasına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.





G.Ç., Dr. Nadir A.'nın uzun süredir hastasıydı. İddiaya daha önce de muayene sırasında aynı doktorun tacizine uğramıştı, ne olduğunu anlayamayan G.Ç., olayı kimselere anlatamamıştı. Uzun bir süre tedavi olmak için gitmediği hastaneye 13 Eylül günü tekrar gitti. G.Ç. muayene olmak için yeniden Dr. Nadir A.'nın yanına girdi. İddiaya göre Dr. Nadir A., odada kimse yokken meslek etik kurallarına aykırı bir şekilde muayene ettiği hastasının cinsel organını gereksiz şekilde elledi.



25 yaşındaki G.Ç., iradesi dışında göğüslerini elleyip, yanağından öptüğünü öne sürdüğü doktora "Yeter artık" diye tepki gösterdi. Şikâyet dilekçesinde yaşadıklarını anlatan G.Ç., doktorun tacizde bulunduğu anı telefonunun ses kaydı özelliği sayesinde kaydettiğini söyledi ve Dr. Nadir A.'nın "cinsel saldırı" suçundan yargılanması için Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.