Doktorlara İkinci İş Yasağı…

USAR: “HASTA, HEKİMİNE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞAYACAK”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Sıla Usar, 1 Ağustos itibarı ile kamuda çalışan hekimlerin sadece mesai saatleri içinde hastalarına hizmet verebileceklerini hatırlatarak, “mesai saatinden sonra hekimine ulaşmak durumunda kalan yurttaşların bu hizmeti nasıl alabileceğinin meçhul olduğunu” belirtti.

İdarenin, sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürebilmesi için yapması gerekenleri bugüne kadar yapmadığını, hekim eksikliklerinin giderilmediğini, hekimlerin kamu hastanelerinden ayrılmalarına göz yumulduğunu savunan Usar, “hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmedi, kamu hastaneleri hekimsiz kalma riski ile karşı karşıya bırakıldı” dedi.

Usar, TIP-İŞ Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, mesai saatinden sonra hastaların hekimlerine ulaşabilmelerini mümkün kılacak olan özel hasta bakma hizmetinin gereği alt yapı ve fiziki koşulların oluşturulmadığını kaydetti.

“EKSİKLİKLER HAD SAFHADA”

Usar, “hekimlerin hasta muayene edebileceği poliklinik, ameliyat yapabilecekleri ameliyathane masaları, hastalarını yatırabilecekleri hasta odaları ve daha birçok teçhizat ve personel eksikliklerinin had safhada olduğunu” da belirtti.

Usar şöyle devam etti:

“Artık her şey için çok geç kalındı demiştik. Onlarca, yüzlerce hasta her gün hekimleri arayıp bize nasıl ulaşabileceklerini soruyorlar. Hastaların kesintisiz sağlık hizmeti alabilmeleri için idarenin yol göstermesi gerekmektedir. İnsanları sağlık gibi önemli bir konuda kaderleriyle baş başa bırakmak sorumsuzluktur.

İdare yaklaşmakta olan sıkıntılı durumu önceden alacağı tedbirlerle bertaraf etmek yerine son dakika bir açılım yapmaya çalışmış, bir tüzükle bazı hekimlerin izinlendirilmiş sağlık kuruluşlarında özel hasta bakma hakkını kullanmalarına yönelik bir tüzük hazırlamıştır.

Bu tüzük Sendikamızın yaptığı bir çalışma değildir. Bilakis içerisinde hekimlerin özgürlüğünü, eşitliğini bozan, sömürüyü mesai saati sonrasına da taşıyan unsurlar içermektedir. İdarenin muradı hekimlerin kamudan ayrılmalarını yavaşlatmak, böylelikle özellikle kritik branşlarda karşılaşılacak olan telafisi mümkün olmayan sıkıntıları önlemektir.

İdarenin eleştirilecek yanları çoktur ama yurttaşların derdi sağlıktır. Sağlık politikaları konusunda kendini bilirkişi ilan etmiş medya mensuplarına tavsiyem, önümüzdeki günlerde hekimlerine ulaşamayacak veya ulaşmak için bin bir zorluğa katlanmak zorunda kalacak olan insanlarla konuşun. Siyasetçilerin yanlış politikalarından etkilenen insanlarla röportaj yapın.

Röportaja yeterince önem vermezseniz, doğrudan etkilenen insanlarla konuşmazsanız, oturduğunuz masanın arkasından gerçekleri görmeniz imkânsızdır. Gerçek olan yurttaşların sağlık hakkıdır.”

“BİLİMSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİN”

Muhalefetteki siyasi partilerden beklentilerinin, verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirip politikalar üretmeleri olduğunu kaydeden Usar, iktidara geldikleri zaman sağlık hizmetlerinin sunumuna dair neler yapacaklarını açıkça ifade etmeleri gerektiğini bildirdi.

Halktan ve gerçeklerden kopuk eleştiriler yapmanın topluma fayda sağlamayacağını kaydeden Usar, siyasi partilerin görevinin sorunlara çözümler üretmek olduğunu hatırlattı.

Usar, “yurttaşların sağlık hakkını savunmayan, hastaları hekimsiz bırakan ve yaşanan sorunlara çözüm bulmayan siyasi partilere cevabını seçim sandıklarında mutlaka vermesi gerektiğini” de sözlerine ekledi.