banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
250.113
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3951
EURO
7.5091
İçki hırsızı yakalandı
İÇKİ HIRSIZI YAKALANDI
Bir bu eksikti
BİR BU EKSİKTİ
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
ÇOCUKLAR BIÇAKLI KAVGA YAPIYOR
Lefkoşa’da Bonzai operasyonu
LEFKOŞA'DA BONZAİ OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Doktorlar da ek mesai yapmayacak!

TIP-İŞ, KTTB VE KTTO’DAN ORTAK AÇIKLAMA: “İŞLER AKSAYACAK, YATAN HASTALARA BİLE YETERLİ BAKIM VERİLEMEYEBİLİR”

Doktorlar da ek mesai yapmayacak!

TIP-İŞ, KTTB VE KTTO’DAN ORTAK AÇIKLAMA: “İŞLER AKSAYACAK, YATAN HASTALARA BİLE YETERLİ BAKIM VERİLEMEYEBİLİR”

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
Doktorlar da ek mesai yapmayacak!

TIP-İŞ, KTTB VE KTTO’DAN ORTAK AÇIKLAMA: “İŞLER AKSAYACAK, YATAN HASTALARA BİLE YETERLİ BAKIM VERİLEMEYEBİLİR”

“SAĞLIKTA NÖBET ÇALIŞANIN İSTEĞİ DEĞİL, BİR ZORUNLULUKTUR”

“EK MESAİLERİN DENETLENMESİ BAŞKA BİR ŞEY, HİZMET VERİLDİĞİ HALDE KESİNTİ YAPILMASI BAŞKA BİR ŞEY.. SAĞLIKTAN TASARRUF İNSAN HAYATINDAN TASARRUFTUR”

 Kamuda doktorlar da ek mesai yapmayacak. Sağlıkta örgütlü Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), ek mesai yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada, personel eksikliğinden dolayı vardiyalar ve sağlık hizmetlerinin daha fazla aksayacağına işaret edilerek, gerekli tedbirlerin alınmayıp, sağlıktan tasarruf etme yoluna gidildiği eleştirisinde bulunuldu.

Açıklamada, “Tüm bu nedenlerden dolayı hastanelerimizde işler aksayacak, yatan hastalara bile yeterli bakım verilememe durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Uyarıyoruz sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur” denildi.

Üç örgütün ortak açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere hükümet ülkede yaşanan ekonomik krizden çıkış yolunu çalışanların, emekçilerin özlük haklarını budamak ve angarya çalıştırarak gidermekte bulmuştur. Kamuoyuna ek mesai krizi olarak yansıyan sorunu işveren olan devlet yetkilileri gereksiz ve devleti külfete sokan uygulama olarak sunmuşlardır. Sağlıkta örgütlü ve diğer ilgili sendikalarda bunun üzerine ek mesai çalışmama kararı almışlardır. Eğer ek mesaiye ihtiyaç yoksa çalışanlar niye hizmet vermek zorundadır? Ek mesailerin denetlenmesi, gereksiz olanların kısıtlanması başka birşeydir –ki bu anlaşılabilir bir tedbirdir- hizmet verildiği halde kesinti yapılması başka bir şeydir.  Sağlık hizmetlerinde nöbet (ek mesai) çalışanların isteği değil, verilen hizmetin özelliği bakımından bir zorunluluktur. Eğer işveren devlet çalışanları mesai dışında bedava çalıştıracaksa da çalışanlar ve sendikaları haliyle tepki koyacak, eylem yapacaktır.  Sağlık emekçileri diğer paydaş sendikalarla birlikte ek mesai yapmama kararı almıştır.”
 


Son Güncelleme: 29.08.2018 20:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Genel Başkanı Özgürgün’den Hükümete Çağrı!
UBP Genel Başkanı Özgürgün’den Hükümete Çağrı!
Türkiye’de Görülen Antraks (Şarbon) Salgınıyla İlgili Fazladan Bir Önlem Alınmasına Gerek Olmadığı Sonucuna Varıldı
Türkiye’de Görülen Antraks (Şarbon) Salgınıyla İlgili Fazladan Bir Önlem Alınmasına Gerek Olmadığı Sonucuna Varıldı
Sendikal Platform, 6 Eylül Perşembe Günü Lefkoşa’da Eylem Yapacak!
Sendikal Platform, 6 Eylül Perşembe Günü Lefkoşa’da Eylem Yapacak!
Özgürgün: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümünü Anavatan Türkiye İle Birlik İçerisinde Onur Ve Coşkuyla Kutluyoruz”
Özgürgün: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümünü Anavatan Türkiye İle Birlik İçerisinde Onur Ve Coşkuyla Kutluyoruz”
YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Hükümete Eleştiri
YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Hükümete Eleştiri
Yurt Dışında Yaşayanlar Askerlik İşlemini KKTC’den Çıkarken Muhaceret Polisinde De Yapabilecek
Yurt Dışında Yaşayanlar Askerlik İşlemini KKTC’den Çıkarken Muhaceret Polisinde De Yapabilecek
Abonelerin Dikkatine... 36 Numaralı “özyiğit Ve Şahali’nin Beyarmudu Ziyareti” Haberine Ektir...
Abonelerin Dikkatine... 36 Numaralı “özyiğit Ve Şahali’nin Beyarmudu Ziyareti” Haberine Ektir...
Daü Öğrenci Yurdu Fiyatlarında İndirime Ve Kur Sabitlemeye Gidiliyor
Daü Öğrenci Yurdu Fiyatlarında İndirime Ve Kur Sabitlemeye Gidiliyor
22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başladı
22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başladı
Mağusa’da casus operasyonu
Mağusa’da casus operasyonu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim