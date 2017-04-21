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21 Nisan 2017 Cuma 06:51

Doktor Raporu Tecavüzü Doğruladı

Güzelyurt'ta iğrenç olay..

Doktor Raporu Tecavüzü Doğruladı
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Doktor Raporu Tecavüzü Doğruladı
Güneşköy’de öz kızına 5 yıl boyunca tehditle tecavüz etme suçlamasıyla tutuklanan 45 yaşındaki Osman Yıldız’ın bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor

Güneşköy’de 2012 yılından bu yana öz kızına tecavüz etme suçlamasıyla 45 yaşındaki Osman Yıldız bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

45 yaşındaki 3 çocuk babası, Yıldız’ın aleyhindeki soruşturma “16 yaşından küçük çocuğa tecavüz”, “akraba ile cinsel İlişki”, “çocuğun cinsel istismarı”, “çocuğa cinsel saldırı” ve “şiddet tehdidi” suçlarını içeriyor.

Yıllarca öldürmekle tehdit etti

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, öz kızına 9 yaşından beri ölüm tehdidiyle tecavüz eden Yıldız, kızın öğretmenine açılması ve öğretmenin konuyu polise aktarması sonucu tutuklandı. Sosyal Hizmetlerin yardımı ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne götürülen küçük kız çocuğunun ifadesi üzerine baba tutuklandı.

Ülkede 20 yıldır çalışma izinli olarak kaldığı öğrenilen Osman Yıldız’ın tecavüz ettiği kızının en küçük çocuğu olduğu belirtildi.

Tecavüz raporla doğrulandı

Elde edilen bilgilere göre, polise yapılan şikâyetin ardından küçük kız Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek Adli Tıp Uzmanı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından muayene edildi. Muayenede uzun süreli ilişki bulguları tespit edildi.


Havadis


 
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