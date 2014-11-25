Doğumu Beklerken Uygunsuz Yakalandılar..

Doğumu Beklerken Uygunsuz Yakalndılar..



İngilterde'nin Bristol kentindeki St Michael's Hastanesi'nin doğum servisinde doğum yapmayı bekleyen hamile bir kadınla kocası kendilerine ayrılan özel odada seks yaparken basıldı.





Odadan gelen inlemeleri duyup hastanın “iyi olup olmadığını” kontrol etmek amacıyla içeri giren bir temizlikçinin çifti yakaladığı belirtildi. Hastane yetkilileri bu davranışın aslında yasak olmadığını ancak “sevişmek” isteyen çiftlerden odalarının kapısına “rahatsız etmeyin” işareti asmalarını rica ettiklerini söyledi.

Son Güncelleme: 25.11.2014 16:29