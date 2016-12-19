Doğukan hayati tehlikeyi atlattı

Girne-Değirmenli dağ yolunda 29 Kasım’da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralananların tedavisini sürüyor. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, yoğun bakımda olan Doğukan Hüryaşar’ın hayati tehlikeyi atlattığını ve servise alınacak duruma geldiğini açıkladı.

Başhekim Dizdarlı,Doğkan Hüryaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, bugün cep telefonunu eline aldığını ancak arkadaşlarının vefatını sosyal medyadan öğrenmemesi için bir süre internete bağlanmasına izin verilmediğini söyledi.

Dr. Bülent Dizdarlı, tedbir amacıyla bir gün daha yoğun bakımda tutulacak olan Doğkan Hüryaşar’ın yarın servise alınacağını söyledi.

Dizdarlı, aynı otobüste yaşamını yitiren arkadaşlarının vefatının Doğukan Hüryaşar ’a Psikiyatrist tarafından bugün haber verileceğini de belirtti.