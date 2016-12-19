Doğukan hayati tehlikeyi atlattı
Girne-Değirmenli dağ yolunda 29 Kasım’da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralananların tedavisini sürüyor. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, yoğun bakımda olan Doğukan Hüryaşar’ın hayati tehlikeyi atlattığını ve servise alınacak duruma geldiğini açıkladı.
Dr. Bülent Dizdarlı, tedbir amacıyla bir gün daha yoğun bakımda tutulacak olan Doğkan Hüryaşar’ın yarın servise alınacağını söyledi.
Dizdarlı, aynı otobüste yaşamını yitiren arkadaşlarının vefatının Doğukan Hüryaşar’a Psikiyatrist tarafından bugün haber verileceğini de belirtti.
Kaza sonrasında hastanede tedavi adlına alınan 8 kişiden 4’ünün taburcu edildiğini belirten Dr. Bülent Dizdarlı, geriye kalan 4 yaralının da yılbaşına kadar taburcu edileceğini açıkladı.