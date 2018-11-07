“doğu Akdeniz Politika Derneği”nin İlk Etkinliği Yarın…

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): “Doğu Akdeniz Politika Derneği” isminde yeni bir dernek kurulduğu ve ilk etkinliğini yarın yapacağı açıklandı.

Doğu Akdeniz Politika Derneği Başkanı Daryal Batıbay imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamına katkı amacıyla kurulduğu belirtilen derneğin Lefkoşa Merit Otel Reha Arar Toplantı Salonu’nda yer alacak etkinliğinde, ağırlıklı olarak vatandaşlıklar ve beyaz kimlik uygulamasının tartışılacağı kaydedildi.

Saat 18.00’de başlayacak etkinliğin ardından saat 19.00’da da resepsiyon yapılacağı belirtildi.

(ÖK)