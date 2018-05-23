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“Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC Arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

“Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC Arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:42
“Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC Arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi


Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantının açılışında Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Emete Gözügüzelli ve Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar konuştu.
Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Emete Gözügüzelli, merkezin deniz hukuku, uluslararası hukuk, enerji ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla kurulduğunu anlattı.
Merkezin temaslarını ve imzaladıkları işbirliği protokolleri hakkında bilgi veren Gözügüzelli, doğu Akdeniz’de bugün cereyan eden gelişmeler, Kıbrıs adasının etrafında gelişen olaylar çerçevesinde iç hukuk konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ve bu çalışmalarla belirlenen eksikliklerin giderilmesi ve iç mevzuatın düzenlenmesiyle uluslararası alanda verilecek hukuksal mücadelelere katkı koymayı amaçladıklarını belirtti.

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Gözügüzelli, “Bundan sonra belirlenecek dış siyasete de katkı koymak üniversite ve merkez olarak en büyük hedeflerimizdendir” dedi.
OSMANLAR
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar da, üniversitelerinin yeni kurulmuş olmasına rağmen, eğitim kalitesinin yanı sıra kurduğu merkezlerle de fark yaratmakta olduklarını belirtti.
Şuan Akdeniz Güvenliği Merkezi (CEMES) ve Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, (DEHUKAM), olmak üzere iki merkezleri olduğunu ve KKTC’nin tanıtılıp gelişmesi ve yurt dışında haklı sesini duyurması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Osmanlar, CEMES’in 3 farklı konferans gerçekleştirdiğini, DEHUKAM’ın da deniz hukukuyla ilgili ülkedeki eksiklikleri gün ışığına çıkararak bu akademik çalışmaları devlete sunarak bir değişiklik yaratmaya çalışacağını ifade etti.
Osmanlar, Kıbrıs’ın etrafında 11 savaş gemisi, 2 büyük savaş gemi, doğal gaz araması, boru hattı gibi faaliyetler olduğunu ve bunların dışında kalmamak gerektiğini kaydederek, akademik çalışmalarını siyasi bir çalışmaya döndürerek yurt dışında anlatmaya çalışacaklarını söyledi.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 14:19
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