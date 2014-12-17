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Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Yerli Malı Haftası Düzenledi

Öğrenciler Kıbrıs’a özgü yiyecekleri ve eşyaları,stantlar kurarak sattılar.

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Yerli Malı Haftası Düzenledi

Öğrenciler Kıbrıs’a özgü yiyecekleri ve eşyaları,stantlar kurarak sattılar.

17 Aralık 2014 Çarşamba 20:22
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Yerli Malı Haftası Düzenledi
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DOĞU AKDENİZ DOĞA İLKOKULU YERLİ MALI HAFTASI DÜZENLEDİ.


Öğrenciler Kıbrıs’a özgü yiyecekleri ve eşyaları,stantlar kurarak sattılar.

Yerli malı haftasına Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter de katıldı. İsmail Arter yaptığı konuşmada Doğa İlkokulu öğrencileri ile etkinlikte bulunmaktan dolayı onur duyduğunu dile getirdi.

İSMAİL ARTER

“Öncelikle uzun yıllar okulda ders imtihan ve ödev odaklıydı. Bu öğrenciler zaman zaman sıkılıyordu. Öğrencilerin bakış açıları ve sosyal alanlarının gelişmesi için düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkesi kutlarım. Yerli ürünler haftası müsabakasında gelenek, görenek ve yardımlaşma açısından yapılan etkinlikleri iki açıdan değerlendirebilirim. Birincisi gelenek görenek yardımlaşma özelliğimizi kaybetmemeliyiz. İkincisi ise bütün öğrencilerden dileğim istediğim kendi ürünlerimizi tanıyıp ilgi duyalım. Bu alanda sektörlerin gelişmesi için herkes elinden geleni yapması gerekiyor. Bu tür etkinliğin yapılmasında belediyeye düşen görevi yapmaya söz veriyoruz. Bütün organize etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.”

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu müdüresi Şansel Fırtınaer ise etkinliğin amacının Kıbrıs’a özgü eşyalar ve yiyeceklerin satılarak yardımlaşma projesinin gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi. 

Son Güncelleme: 17.12.2014 20:26
Anahtar Kelimeler:
Yerli Malı Haftasına Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter De Katıldı. İsmail Arter Yaptığı Konuşmada Doğa İlkokulu öğrencileri Ile Etkinlikte Bulunmaktan Dolayı Onur Duyduğunu Dile Getirdi.
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