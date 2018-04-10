Doğru tüp bebek merkezini seç bebek sahibi ol

Aileler bebek sahibi olmak istediği zaman, bazen sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar anne veya baba adayında; doğuştan var olan genetik hastalıklar, sonradan oluşan hastalıklar, erken menopoz, kanser ve daha birçok sebepten dolayı olabilir. Bizler; konusunda uzman ve deneyimli bir ekip, son teknoloji tıbbi cihazlar, ekonomik fiyatlar ve yakın takip uygulamamız ile Kıbrıs tüp bebek merkezi olarak, çok iddialıyız. 1995 yılından beri, bu konudaki uygulamalarımıza büyük bir başarı ile devam etmekteyiz. Bebek sahibi olamayan ailelere durumlarına göre, Klasik Tüp Bebek, İlaçsız Tüp Bebek, Mikroenjeksiyon Yöntemi İle Tüp Bebek gibi yöntemler, Kıbrıs tüp bebek merkezi bünyesinde başarı ile uygulanmaktadır. Anne adayından alınan yumurtanın, babadan alınan spermler (klasik tüp bebek yönteminde yumurta başına yaklaşık 50-60 bin sperm ) ile laboratuvar ortamında bir araya getirilerek, yumurtayı döllemesine tüp bebek denir. Bu işlemde eskiden, yumurtalar laporoskopik olarak 1-2 adet alınabiliyordu. Oysa şimdi, kadın da yumurtlamayı sağlayan ilaçlar sayesinde, yumurta sayısı 9-10 taneye kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle, günümüzde artık tüp bebek yöntemi ile hamile kalma şansı oldukça artmıştır. Eğer kadında yumurta üretimi olmuyorsa, erkekte de sperm üretimi kalitesiz veya yoksa hamilelik oluşmaz. İşte böyle bir durumda, eksik olan sperm veya yumurtanın, anne ve baba dışında 3.ncü bir şahıstan alınması olayına donasyon denir. Yumurta alımı yapılıyorsa yumurta donasyonu, sperm alımı yapılıyorsa sperm donasyonu veya her ikisi birden alınıyorsa embriyo donasyonu olmak üzere 3 çeşit donasyon vardır. Bu tür uygulamalar Kuzey Kıbrıs da serbest olup, Türkiye de uygulanması yasaktır. Türkiye’de ki merkezler de, bu konu ile ilgili yurt dışına gidecek ailelere, danışmanlık ve hazırlık hizmeti vermektedirler.