DOĞDER, TKP YENİ GÜÇLER’İ ZİYARET ETTİ

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği (DOĞDER) Başkanı Hüseyin Gürlek ve Dernek yöneticileri Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’i ziyaret etti.



TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile gerçekleşen görüşmede, DOĞDER derneğinin çalışmaları yanında muhtemel işbirliği konuları konuşuldu.



ÇAKICI

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı DOĞDER Başkanı ve dernek yöneticilerinin kendilerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çakıcı, çevre politikalarının Kıbrıs’ta halen geri kaldığını, dağların gelişigüzel kazılarla yok edilme aşamasında olduğunu, ormanlarımızın da giderek yok edildiğini ve hatta bazı küçük orman arazilerinin bazı kişilere peşkeş çekildiğini, çevre temizliği ile ilgili yeterince ilgilenilmediğini, piknik alanlarının da yeterince temizlenmediğini belirtti.

Belediyeler Yasası’nın bir an önce geçmesi, küçük belde ve belediyelerinin birleşmesi, belediyelerin altyapılarına ek kaynak ayrılması, çevre politikasının da devlet politikası haline etkin bir proje ve programla geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in, sivil toplum örgütleriyle birlikte bu çalışmaları gerçekleştirmek hedefinde olduğunu kaydetti.



GÜRLEK

DOĞDER Başkanı Hüzeyin Gürlek, derneğin 2018 yılında kurulduğunu, Dernek olarak tüm siyasi partiler ve diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte iş birliği ve ilişkilerimizi geliştirmek hedefinde olduklarını söyledi.

Farkındalık oluşturacak sürdürülebilir projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Gürlek, “ Çocuklardan başlayarak çevreye olan duyarlılığı artırmak istiyoruz. Bu bağlamda İlkokul çağından başlayarak çocuklara çevre bilgisini oluşturmakla ilgili çalışmalarımız ve projelerimiz var. Lefkoşa ve çevre ilçelerinde yer alan doğal parklarla ilgili fotoğraf sergisi yapmayı, çevre konulu bilgi yarışmaları yapmayı düşünüyoruz. Poşet kullanımını en aza indirmek, atıkların geri dönüşümü konusun da çalışmalarımız olacak. Özellikle Lefkoşa’nın dere yatağının ıslahı, bisiklet ve yürüyüş parkurlarının oluşturulması gibi birçok projemiz var” dedi.