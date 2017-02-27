Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Şubat 2017 Pazartesi 10:15

Doğanköy’de Dehşet

Doğanköy'de Dehşet
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Doğanköy’de Dehşet
Doğanköy’de dün sabahın erken saatlerinde Burak Güler ve Fevzi Budak arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Güler tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Budak’ı karnından bıçakladı

Girne’de önceki gün iş insanı Bulut Akacan’ın yakın korumalarının uğradığı bıçaklı saldırının ardından, bir bıçaklama olayı da dün sabah 05.50 raddelerinde Girne’ye bağlı Doğanköy’de gerçekleşti.

Aralarında müzik konusu yüzünden tartışma çıktığı öğrenilen Burak Güler ve Fevzi Budak’ın kavgası kanlı bitti.

Doğanköy Sarmaşık Sokak, İnandım Sitesi 2 içerisinde gerçekleşen olayda, 29 yaşındaki Burak Güler, tasarrufunda bulundurduğu 19 cm bıçakla Fevzi Budak’ı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Olayın hemen ardından Budak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Edinilen bilgide, kanından bıçaklanan Fevzi Budak’ın hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.

Güler’in mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Polis bıçaklanma olayının hemen ardından, Burak Güler’i tutukladı.

Güler’in “Adam öldürmeye teşebbüs” suçlaması ile bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Havadis


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc Genelinde Toplam 61 Trafik Kazası Meydana Geldi Kktc Genelinde Toplam 61 Trafik Kazası Meydana Geldi
Gaü’de Yarın “çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?” Başlıklı Panel Düzenlenecek Gaü’de Yarın “çözüm Sürecinde Son Nokta...
Evrensel Hasta Hakları Derneği: ”devlet Laboratuarı Ciddi Sorun Yaratmaya Devam Ediyor” Evrensel Hasta Hakları Derneği: ”devlet Laboratuarı...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1)
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Cergy Üniversitesi Öğrencilerine Brifing Verdi Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Cergy Üniversitesi...
“ÇÖZÜM SÜRECİNDE SON NOKTA MI?” KONUSU MİLLETVEKİLLERİ’NİN KATILIMI İLE GAÜ’DE MASAYA YATIRILACAK “ÇÖZÜM SÜRECİNDE SON NOKTA MI?” KONUSU MİLLETVEKİLLERİ’NİN...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kktc Genelinde Toplam 61 Trafik Kazası Meydana...
KKTC geneli 20-26 Şubat tarihleri arasında toplam 61 trafik kazası meydana geldi.

Haberi Oku