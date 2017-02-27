Doğanköy’de Dehşet



Girne’de önceki gün iş insanı Bulut Akacan’ın yakın korumalarının uğradığı bıçaklı saldırının ardından, bir bıçaklama olayı da dün sabah 05.50 raddelerinde Girne’ye bağlı Doğanköy’de gerçekleşti.Aralarında müzik konusu yüzünden tartışma çıktığı öğrenilen Burak Güler ve Fevzi Budak’ın kavgası kanlı bitti.Doğanköy Sarmaşık Sokak, İnandım Sitesi 2 içerisinde gerçekleşen olayda, 29 yaşındaki Burak Güler, tasarrufunda bulundurduğu 19 cm bıçakla Fevzi Budak’ı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı.Olayın hemen ardından Budak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.Edinilen bilgide, kanından bıçaklanan Fevzi Budak’ın hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.Güler’in mahkemeye çıkarılması bekleniyorPolis bıçaklanma olayının hemen ardından, Burak Güler’i tutukladı.Güler’in “Adam öldürmeye teşebbüs” suçlaması ile bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.Havadis