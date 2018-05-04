Doğancılı üreticilere eğitim verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirmeye yönelik tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Doğancı köyünde düzenledi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çarşamba günkü eğitim Kemal Günsel’e ait, Taşpınar ve Doğancı köyleri arasındaki serada yer aldı.



Tarım Dairesi uzmanları üreticilere “Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu” konusunda tarlada uygulamalı eğitim verdi.



Aynı günün akşamı ise üreticilere Doğancı Spor Kulübü binasında “Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu, Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Örtü Altı Yetiştiricilik” konularında gece eğitimi verildi.