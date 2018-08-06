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Doğan Tılıç'tan “Haber Fotoğrafçılığında Etik” Üzerine Söyleşi...

SÖYLEŞİ YARIN GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDE YER ALACAK

Doğan Tılıç'tan “Haber Fotoğrafçılığında Etik” Üzerine Söyleşi...

SÖYLEŞİ YARIN GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDE YER ALACAK

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:12
Doğan Tılıç'tan “Haber Fotoğrafçılığında Etik” Üzerine Söyleşi...


SÖYLEŞİ YARIN GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDE YER ALACAK

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Basın-Sen Dış İlişkiler Temsilcisi Prof. Dr. L. Doğan Tılıç, “Haber Fotoğrafçılığında etik” üzerine söyleşi gerçekleştirecek.
Basın-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söyleşi yarın Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.
Katılımın ücretsiz ve herkese açık olduğu belirtilen söyleşiyle ilgili daha detaylı bilgi 0533 868 19 89 numaralı telefondan elde edilebilir.
 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 14:28
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