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Doğalgaz İle Elektrik Üretimi İçin Çalışma Başlatıldı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde elektrik tarifelerinde zorunlu yapılan değişiklik sonrasında üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda doğalgaz ile elektrik üretimi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Doğalgaz İle Elektrik Üretimi İçin Çalışma Başlatıldı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde elektrik tarifelerinde zorunlu yapılan değişiklik sonrasında üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda doğalgaz ile elektrik üretimi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:43
Doğalgaz İle Elektrik Üretimi İçin Çalışma Başlatıldı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde elektrik tarifelerinde zorunlu yapılan değişiklik sonrasında üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda doğalgaz ile elektrik üretimi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, çalışmalar sonunda çıkacak raporlar ışığında, kurumun doğalgaz ile çalışan elektrik santrallerinin alımına gideceği kaydedildi.

Açıklamada, “Mevcut hükümet programında yer aldığı gibi hem KIB-TEK’in yeni teknolojileri kullanıp yakıt tasarrufu yaparken maliyetleri düşürme, hem de yıllardır Teknecik Santrali’nde filtre olmamasının insan ve çevre sağlığına potansiyel negatif etkilerini bertaraf etmek amacıyla filtre takılması için başlatılan çalışmalarda tercih yapma noktasında sona yaklaşıldı. Kıb-Tek bir yandan Çevre Dairesi’nin konu ile ilgili görüşlerini alırken, bir yandan da konu ile ilgili fizibilite çalışmalarını uzmanlarla sürdürmektedir” denildi.

Daha ucuz ve çevreci enerji üretiminin yollarını aramakta olan KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun, bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın da yönergeleriyle doğalgaz ile çalışan elektrik santrallerinin fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “KIB-TEK Yönetim Kurulu gerektiğinde doğal gaz, gerektiğinde fuel oil ile çalışabilecek santraller ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) depolanma maliyetlerini araştırıp kıyaslamaktadır. Doğalgazın en büyük avantajı çevre kirliliğine diğer enerji kaynaklarına oranla az etki etmesi, bu gazın yanması ile oluşan çıktının sadece su buharı ve karbondioksit olmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, doğalgaz ile çalışan elektrik santrallerine geçişin olası yararları şöyle sıralandı:

“Maliyeti düşük olduğundan daha ucuza elektrik üretilecek ve halkımıza daha ucuz elektrik tarifesi uygulama olanağı olacaktır.

Doğaya saygılı, fuel oil kullanımına göre çok daha temiz bir yakıt kullanılmış olacaktır. Fuel oil kullanımından ortaya çıkan atıklar ve santrallerin bacalarından çıkan dumanlar olmayacaktır.

Ülkemizde doğalgaz kullanımının ilk adımı atılmış olacak ve gerek evlerde, gerekse iş yerlerinde doğal gaz kullanımına olanak yaratılmış olacak.

Kıbrıs adasının çevresinde devam eden araştırmalar sonucunda çıkacak doğalgazın, olası bir çözüm sonrasında ülkemizde de kullanımına hazır bir sistem olacaktır.

Buhar türbinleri yüzde 28, dizel santraller ile yüzde 44 verimlilik sağlanırken, gaz türbinlerinde bu oran  yüzde 70-72 civarındadır. Böylece sistemin verimliliği artırılmış olacaktır.”

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                              

Son Güncelleme: 04.05.2018 18:04
Anahtar Kelimeler:
Kıb-tekDoğalgazÜRETİMAçıklaması
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