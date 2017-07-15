Doğal Viagra Babutsa Çarşıda



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıHabeş yaklaşık 6 yıldır 15 tanesi 10 TL den satılan babutsanın hayat pahalılığından etkilenmeyen tek meyve olduğunu söyledi. Habeş Babutsanın insan sağlığı için çok faydalı olduğunu toplaması ve temizlemesinin oldukça zahmetli olduğunu ancak böbreklere olan faydasının yanı sıra, bağırsaklara ve sindirim sistemine iyi geldiği söylendi. Habeş babutsanın bir diğer özelliğinin ise doğal viagra olduğunu da aktardı.Satışlardan ve oldukça memnun olduğunu söyleyen Habeş, inşaat işiyle uğraştığını ancak yaz aylarında babutsa sattığını ve bu işinde kendisine babadan miras olduğunu söyledi. Temmuz ayının başından itibaren satışlara başladığını Aktaran Hasan Habeş “Satışlarımız çok güzel gidiyor. Halkın ilgisinden memnunuz ve belediyeye de bize babutsayı onlarla buluşturmamız için izin verdiği için teşekkür etti.