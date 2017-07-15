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15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:43

Doğal Viagra Babutsa Çarşıda

Doğal Viagra Babutsa Çarşıda
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Doğal Viagra Babutsa Çarşıda

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde yazın gelmesi ile birlikte sevilen meyve Babutsa’da ortaya çıkıyor. Mahkemeler önünde tabiri yerinde ise simgesi diyeceğimiz Çatozlu Hasan Habeş 24 yıldır aynı yerde Babutsa satıyor.

Habeş yaklaşık 6 yıldır 15 tanesi 10 TL den satılan babutsanın hayat pahalılığından etkilenmeyen tek meyve olduğunu söyledi. Habeş Babutsanın insan sağlığı için çok faydalı olduğunu toplaması ve temizlemesinin oldukça zahmetli olduğunu ancak böbreklere olan faydasının yanı sıra, bağırsaklara ve sindirim sistemine iyi geldiği söylendi. Habeş babutsanın bir diğer özelliğinin ise doğal viagra olduğunu da aktardı.

Satışlardan ve oldukça memnun olduğunu söyleyen Habeş, inşaat işiyle uğraştığını ancak yaz aylarında babutsa sattığını ve bu işinde kendisine babadan miras olduğunu söyledi. Temmuz ayının başından itibaren satışlara başladığını Aktaran Hasan Habeş “Satışlarımız çok güzel gidiyor. Halkın ilgisinden memnunuz ve belediyeye de bize babutsayı onlarla buluşturmamız için izin verdiği için teşekkür etti.

 
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