Doğal 'izin'

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hükümetin hiç kaçakçılığı yapılmayan ve kaçak olarak getirilmeyecek fiyatlarla satılan piliç etinin ithaline izin vermesine rağmen kırmızı et ithaline izin vermemesi ticari anomaliler doğurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ülkemizin en tanınmış mesarya bölgesindeki et işleme tesislerinden birisine getirildiği iddia edilen 1 kamyon dolusu tonlarca et kaçakçılığının üzerinden daha henüz zaman geçmeden dün de bir van araç içerisinde Güney Kıbrıs'tan getirilen yaklaşık 2 ton kaçak et yakalandı.

Yüksek döviz kurlarına rağmen halen daha Güney Kıbrıs'ta KKTC'den daha ucuza olan et fiyatları insanları ister istemez oradan et almaya teşvik ettiği gibi, bizdeki bir kısım kasabın da Güney Kıbrıs'tan kaçak yollardan ve gayrı sıhhi koşullarda et getirilmesine sebep oluyor. KIBRIS MANŞET'e ulaşan vatandaşlar esas ithali serbest bırakılıp piyasanın ucuzlatılması gereken ürünün kırmızı et olduğunu söyleyerek, tarım bakanlığını kırmızı et ithalatına izin vermeye davet etmemizi talep ettiler.

KIBRIS MANŞET olarak KKTC vatandaşları adına Hükümeti Kırmızı et ithalatını serbest bırakarak halkın ucuza et yemesinin önünü açmaya davet ediyoruz. İşte dün gayrısıhhi koşullarda Rum kesiminden kaçak olarak getirilen yakĺaşık 2 ton ağırlığındaki kırmızı et haberinin detayları:

Demirhan’da bir araçta yaklaşık bin 700 kilogram kaçak sığır eti bulan polis, 2 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Demirhan polisi dün akşam 23.30 sıralarında Demirhan’da operasyon gerçekleştirdi.

Van araçta gümrüğü ödenmemiş 76 paket içinde yaklaşık bin 644 kg ağırlığında sığır eti bulundu ve emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak E.L.(E-36) ve Ö.L.(E-52) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.