“DOĞADA ENGEL YOK” YÜRÜYÜŞÜ PAZAR GÜNÜ

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin düzenlediği Doğada Engel Yok Yürüyüşü, Pazar günü Taşkent Parkuru’nda yapılacak.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Telsim, NorthPrime Insurance ve Dağcılık Spor Derneği’nin desteklediği yürüyüş, Taşkent UKÜ güzergâhında 07.30’da kayıtların ardından başlayacak.

6,5 km olan yürüyüş parkurunun zorluk derecesi 2 (orta) olarak açıklandı.

Katılım numaraları, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden veya yürüyüşün yapılacağı gün 15 TL bağış yapılarak alınabilecek.

Yürüyüşe katılanlar arasında çekiliş yapılarak Telsim tarafından iki kişiye tablet ve NorthPrime Insurance tarafından bir kişiye sağlık sigortası hediye edilecek.

KİBRİT: “ENGELLERİ AŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Etkinlikle ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, bu yıl ikincisi düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet etti. Engellerin sadece düşüncede olduğunu dile getiren Kibrit, desteklerinden dolayı Telsim, NorthPrime Insurance ve Dağcılık Spor Derneği’ne, engellilerin önündeki engelleri aşmak için çabaladıkları için teşekkür ettiklerini ifade etti.

TANPINAR: “YAŞAM ALANLARINI ENGELLİLERİ DÜŞÜNEREK DÜZENLEMEK İNSAN HAKLARI HUSUSUDUR”

Geçen yıl ilk kez gerçekleşen Doğada Engel Yok Yürüyüşü’nde geniş bir katılımla olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, engellerin kaldırılması konusunda, “Önce herkes üzerine düşen görevlerin bilincine sahip olmalıdır. Bizler bütün mağazalarımızı ve Telsim Genel Müdürlük Binası’nı engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenledik” dedi. Bu tarz düzenlemeleri ülkenin bütün kurumlarında ve hayatın her alanında gerçekleştirmek gerektiğini vurgulayan Tanpınar, bunun bir insan hakları hususu olduğunu ifade etti.

VUDALI: “BU YIL DA ENGELLİLER İÇİN YÜRÜYECEĞİZ”

Dağcılık Spor Derneği Başkanı Ergün Vudalı da, her zaman düzenledikleri doğa yürüyüşlerini, bu sefer farkındalık yaratmak için yapacakları için mutlu olduklarını söyledi. Kıbrıs’ın doğa güzelliklerini tanımak ve tanıtmak için 1995 yılından beri doğa yürüyüşleri yaptıklarını söyleyen Vudalı, bu seferki yürüyüşlerini yine engellilerle birlikte yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

GÜLÇÜR: “BÖYLESİ ANLAMLI PROJELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal sorumluluk düşüncesiyle yürüyüşe destek sunduklarını söyleyen North Prime Insurance Group Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gülçür de, her zaman böylesi projeleri desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Gülçür, farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bu yürüyüşe herkesi davet ederek, çağrıda bulundu.