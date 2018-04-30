Doğa Parkı’nda “Kurtarılan Hayvanlar” Sergisi

Taşkent Doğa Parkı’nda doğa ve yaban hayat bilincini geliştirmek amacıyla resim sergisi açıldı.



Taşkent Doğa Parkı sergi alanında “ANIMALIUM-Kurtarılan Hayvanlar” adlı sergide, Nilgün Güney Sanat Atölyesi eserleri yer aldı.



12 Mayıs’a kadar açık kalacak serginin açılışında konuşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Taşkent Doğa Parkı’nın doğa ve yaban hayata sunduğu katkının sanatla buluşmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.



Ressam Nilgün Güney de, atölye emekçileri olarak çevreye ve hayvanlara duyarlı insanlar olduklarını, Taşkent Doğa Parkı’nın yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini ve bu sergi aracılığıyla birbirlerine destek olduklarını ifade etti.



