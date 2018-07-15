banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556
Misafirler hırsız mı çıktı?
MİSAFİRLER HIRSIZ MI ÇIKTI?
Yarın 5 saat elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
42 bin dolar nakit parayla çıkış yapmaya çalıştı
42 BİN DOLAR İLE YAKALANDI
Misafirliğe gittikleri evi soydular
MİSAFİRLİĞE GİTTİKLERİ EVİ SOYDULAR
banner282

Doğa Koyuncu Ardahan’da zirvede!

Doğa Koyuncu Ardahan’da zirvede!

15 Temmuz 2018 Pazar 19:34
Doğa Koyuncu Ardahan’da zirvede!

Doğa Koyuncu Ardahan’da zirvede!

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Şeker Sigorta katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı; Ardahan 2. Tırmanma Yarışı - 18 aracın katılımı ve 16 aracın start almasıyla gerçekleşti.

Ardahan köyünün eşsiz dağ manzarası ve güneşli havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde gerçekleşen Ardahan 2. Tırmanma Yarışı toplam 3 kere geçilerek tamamlandı.

Tırmanma yarışında ikinci geçişi tamamlayamamasına rağmen genel klasmanda Doğa Koyuncu 5 saniyeye yakın farkla ikinci geçişe start alamayan Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ikilisinin önünde bitirerek yarışı kazandı.

Motul’un katkıları ile gerçekleşen yarışta Hasan Reyhan yarışı üçüncü olarak tamamladı. Tırmanma’da Drift için start alan öncü araçlar seyircilere güze ve heyecanlı dakikalar yaşattılar.

Ardahan 2. Tırmanma Yarışında Sınıf E1’de birinci Hasan Yücebaş, E2’de birinci Mehmet Çocuk- Ahmet Akbıçak, Sınıf E3’de birinci Kemal Topçuoğlu-Orçun Yırık ikilisi, E4’de birinci Doğa Koyuncu, Sınıf S2’de Grigoris Arygrou-Methoidis Arygrou ve Sınıf T1’de Hüda Hüdan-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi, Kadın Co-Pilotlar da ise İzem Özvurulmuş günü birinci olarak tamamladılar.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 5 saat elektrik kesintisi olacak
Yarın 5 saat elektrik kesintisi olacak
KKTC İnsan Hakları Derneği, Anastasiadis’in mentalite değiştirmesi gerektiğini belirtti
KKTC İnsan Hakları Derneği, Anastasiadis’in mentalite değiştirmesi gerektiğini belirtti
TKP-Yeni Güçler: “15 Temmuz faşist Yunan darbesini 44. yıldönümünde de nefretle kınarız”
TKP-Yeni Güçler: “15 Temmuz faşist Yunan darbesini 44. yıldönümünde de nefretle kınarız”
Unıtecyprusnow, Temmuz 1974 Olayları İle İlgili Samimi Tartışma Başlatılması Çağrısında Bulundu
Unıtecyprusnow, Temmuz 1974 Olayları İle İlgili Samimi Tartışma Başlatılması Çağrısında Bulundu
Dış Basın Birliği’nden 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı...
Dış Basın Birliği’nden 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı...
KTGB Başkanı Özuslu, Güney Kafkasya Medya Konferansı'nda Konuşacak...
KTGB Başkanı Özuslu, Güney Kafkasya Medya Konferansı'nda Konuşacak...
"Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Türk Milletinin Bir Parçası Olmaktan Daima Gurur Duyuyoruz”
"Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Türk Milletinin Bir Parçası Olmaktan Daima Gurur Duyuyoruz”
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda Tören Düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda Tören Düzenlendi
Tatar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Tatar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
61 yıllık doktor: Ali Niyazi Fikret
61 yıllık doktor: Ali Niyazi Fikret

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim