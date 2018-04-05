DOĞU AKDENİZ DOĞA İLK OKULU ÖĞRENCİLERİ HEM GEZDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 1. Sınıf Zümresi, Gazimağusa Kaleiçi’ne “Güvenli Hayat” Teması kapsamında gezi düzenledi.

Gezide Lala Mustafa Paşa Camisi, Namık Kemal Zindanı, Venedik Sarayı, Othello Kalesi ve Deniz Kapısı’nı ziyaret ederek öğrencilere Mağusa tarihi hakkında bilgiler verildi.



Gezi esnasında trafik kurallarına uyma, toplu taşıma araçlarında, yollarda ve kaldırımlarda gezerken uyulması gereken kuralların ne olduğu öğrencilere aktarıldı.

Öğrencilerinde yaparak ve yaşayarak bu kazanımları eğlenceli bir şekilde kazanmaları sağlandı.