DOÇ. DR. TERKAN, "KALEMİ GÜÇLÜ, YÜREĞİ YÜKSEK GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ"

GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan; "Amacımız; önce kendilerine, sonra da topluma ve insanlığa, yeniliklere aktif yaklaşım gösteren, kalemi güçlü, yüreği yüksek, dolayısıyla niteliği paha biçilmez gençler yetiştirmektir, biliyorsunuz ki; kalemin gücü, yürekten geçer." dedi.

Kendisiyle gerçekleştirilen bir söyleşi sırasında 2017-2018 Akademik Yılı'nın Yaz Okulu Dönemi'ni tamamlayıp, yeni dönem için de hazırlıklara başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Terkan; "Fakültemiz, akademik bünyemizin zengin kadrosu ve eklenen yeni bölümlerimiz ile farklılığını yine ortaya koyacaktır." görüşlerine yer verdi.

“ YENİ BÖLÜMLERİMİZ İLE, DAHA GENİŞ BİR YELPAZEDEN FAYDALAR SAĞLAYACAĞIZ”

GAÜ İletişim Fakültesi'ndeki mevcut lisans ve ön lisans programları ile ilgili olarak güncel bir değerlendirmede de bulunan Terkan; "Önümüzdeki akademik yılda; Yeni açılan bölümlerimiz ile, gençlere ve topluma daha geniş bir yelpazeden faydalar sağlayacağız. Fakültemiz programlarının bazılarının eğitim dili, İngilizce'dir. Bu, mezunlarımıza farklı bir avantaj da sağlamaktadır. 'Radyo TV ve Sinema' (İngilizce), 'Halkla İlişkiler' (Türkçe-İngilizce), 'Basın Yayın' (Türkçe), 'Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi' (Türkçe), 'Sosyal Medya Uzmanlığı' (Türkçe), Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ise; 'İletişim Tasarımı ve Yönetimi' (Türkçe) programlarına ilave olarak, 2018-2019 Akademik Yılı'ndan da başlamak üzere: 'Yeni Medya', 'Medya ve İletişim', yine GAÜ Meslek Yüksek Okulu bünyesinde de; Türkçe Eğitim Dili'nde, 'Radyo, Televizyon ve Sinema', 'Halkla İlişkiler ve Tanıtım' ve 'Basın ve Yayın Teknolojisi' bölümlerimiz yer alacaktır." bilgilerini verdi.

Doç. Dr. Terkan; fakülte öğrencilerinin çoğunluğunun, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu öğrencilerden oluştuğunu vurgulayarak, eğitim dilinin İngilizce olduğu programlar ile de, uluslararası öğrencilerin sayısını artırmanın, en önemli hedeflerinden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.

"GÜÇLÜ DEĞERLER İLE UĞURLUYORUZ"



GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan kendisiyle gerçekleştirilen söyleşinin sonunda; "Sosyal bilimlerde 'İletişimci' olmak: Sevgi ve saygı duyularına sahip; Eğitimli, bilgili, yenilikçi, duyarlı, açık görüşlü, dürüst ve samimi olmaktır. Gençlerimizin bünyemizdeki eğitim süreçlerinde, gözle görülür olumlu değişimlere ve gelişimlere imza attıklarını gözlemliyoruz. Kendilerine, en iyi eğitimi sağlayabilmek ve gelişimlerine katkılar koyarak; yaratıcılıklarını, girişimci ruhlarını, düşünce sistemlerini geliştirmek bizlerin görevi ve hedefidir. Çalışmalarımız, bu yöndedir. İletişim alanında başarılı gençler yetiştirmek, bir olmak, takım ruhunu gelişimlerine işleyerek, mezun etmek en önemli amacımızdır. GAÜ İletişim Fakültesi çatısı altında; Kendilerini, aile içinde hissetmeleri kaçınılmazdır. Hepsi; birer inci tanesidir. Ayrılırlarken de, sevinç ve üzüntü duymanın yanında, gençlerimizi iletişim alanında güçlü değerler ile uğurlamak, bizler için büyük mutluluk ve gururdur.” ifadelerini kullandı.

