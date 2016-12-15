Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Aralık 2016 Perşembe 14:03

Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri ve Doç. Dr. Hossein Sadri; Adana'da Panele Katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Senem Sadri Zeybekoğlu ile Doç. Dr. Hossein Sadri; TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen panelde yer alarak; Kentsel dönüşüm projeleri ile ilintili görüşlerini "insan odaklı" sunumları ile gerçekleştirdiler.

Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri ve Doç. Dr. Hossein Sadri; Adana'da Panele Katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri ve Doç. Dr. Hossein Sadri; Adana'da"Kentsel Dönüşümde İnsan Hakları  Paneli”ndeydiler

Girne Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Senem Sadri Zeybekoğlu ile Doç. Dr. Hossein Sadri; TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen panelde yer alarak; Kentsel dönüşüm projeleri ile ilintili görüşlerini "insan odaklı" sunumları ile gerçekleştirdiler.

Adana Haber Merkezi Platformu'nda yayınlanan kent haberlerinde de, kendi gündemlerini oluşturan GAÜ Öğretim Üyeleri; Neo-Liberal politikalar doğrultusunda kusurlu dönüşümlere sahne olan kentlerde "gözden düşen" insan haklarına vurgu yaptılar.



DOÇ. DR. SENEM ZEYBEKOĞLU SADRİ, “KENTLERİN YENİ BİR EVREYE GİRDİĞİNE TANIKLIK ETMEKTEYİZ. BİZİM NESİLİMİZ, BU DÖNÜŞÜMÜN YÖNÜNÜ BELİRLEME SORUMLULUĞUNA SAHİPTİR”

Girne Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri; kentlerin tarih boyunca ekonomi-politikanın zorlamasıyla dönüştüğünü, beraberlerinde; kentte gerçekleşmekte olan tüm faaliyetleri ve insan yaşantılarını dönüştürdüklerini de anlattı.

Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu “Son yıllarda; Neo - Liberal ekonomi politikaları ve küreselleşme, dünya kentlerinde birbiri ile yarışan ve hızla dönüşen, 'yeni kent anlayışını' geliştirmiştir. Bu yeni anlayış; rant için tüm kamu hizmetleri, kamusal mekanları, doğal kaynakları ve hatta hatıraları özelleştirmiştir. Bunun ile birlikte, kentlerde yoksulluk, ayrımcılık, korku, terör ve radikalleşme gibi çeşitli toplumsal sorunlar üremiş ve kentleri, kent olgusunu çöküşe doğru götürmüştür. Bugün, kentlerin yeni bir evreye girdiğine tanıklık etmekteyiz. Bizden sonraki nesillerin; nasıl yerleşkelerde yaşayacaklarını belirleyecek, bu yeni dönüşüm şekillenmektedir. Bizim nesil, bu dönüşümün yönünü belirleme sorumluluğuna sahiptir. Çocuklarımıza nasıl yaşam alanları bırakacağımıza karar vermeliyiz. Lefebvre'in 'Kent Hakkı Düşüncesi'nde ortaya koyduğu gibi; eşitlikçi, özgürlükçü ve doğayla uyumlu mu? yoksa savaşlar, yoksulluklar ve adaletsizliklerle dolu mu?“ şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Girne Amerikan üniversitesiAdana
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...

Haberi Oku