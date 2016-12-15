Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri ve Doç. Dr. Hossein Sadri; Adana'da Panele Katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Senem Sadri Zeybekoğlu ile Doç. Dr. Hossein Sadri; TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen panelde yer alarak; Kentsel dönüşüm projeleri ile ilintili görüşlerini "insan odaklı" sunumları ile gerçekleştirdiler.

Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri ve Doç. Dr. Hossein Sadri; Adana'da"Kentsel Dönüşümde İnsan Hakları Paneli”ndeydiler

Girne Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Senem Sadri Zeybekoğlu ile Doç. Dr. Hossein Sadri; TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen panelde yer alarak; Kentsel dönüşüm projeleri ile ilintili görüşlerini "insan odaklı" sunumları ile gerçekleştirdiler.





Adana Haber Merkezi Platformu'nda yayınlanan kent haberlerinde de, kendi gündemlerini oluşturan GAÜ Öğretim Üyeleri; Neo-Liberal politikalar doğrultusunda kusurlu dönüşümlere sahne olan kentlerde "gözden düşen" insan haklarına vurgu yaptılar.









DOÇ. DR. SENEM ZEYBEKOĞLU SADRİ, “KENTLERİN YENİ BİR EVREYE GİRDİĞİNE TANIKLIK ETMEKTEYİZ. BİZİM NESİLİMİZ, BU DÖNÜŞÜMÜN YÖNÜNÜ BELİRLEME SORUMLULUĞUNA SAHİPTİR”

Girne Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri; kentlerin tarih boyunca ekonomi-politikanın zorlamasıyla dönüştüğünü, beraberlerinde; kentte gerçekleşmekte olan tüm faaliyetleri ve insan yaşantılarını dönüştürdüklerini de anlattı.

Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu “Son yıllarda; Neo - Liberal ekonomi politikaları ve küreselleşme, dünya kentlerinde birbiri ile yarışan ve hızla dönüşen, 'yeni kent anlayışını' geliştirmiştir. Bu yeni anlayış; rant için tüm kamu hizmetleri, kamusal mekanları, doğal kaynakları ve hatta hatıraları özelleştirmiştir. Bunun ile birlikte, kentlerde yoksulluk, ayrımcılık, korku, terör ve radikalleşme gibi çeşitli toplumsal sorunlar üremiş ve kentleri, kent olgusunu çöküşe doğru götürmüştür. Bugün, kentlerin yeni bir evreye girdiğine tanıklık etmekteyiz. Bizden sonraki nesillerin; nasıl yerleşkelerde yaşayacaklarını belirleyecek, bu yeni dönüşüm şekillenmektedir. Bizim nesil, bu dönüşümün yönünü belirleme sorumluluğuna sahiptir. Çocuklarımıza nasıl yaşam alanları bırakacağımıza karar vermeliyiz. Lefebvre'in 'Kent Hakkı Düşüncesi'nde ortaya koyduğu gibi; eşitlikçi, özgürlükçü ve doğayla uyumlu mu? yoksa savaşlar, yoksulluklar ve adaletsizliklerle dolu mu?“ şeklindeki görüşünü dile getirdi.