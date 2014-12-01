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Dna Laboratuvarı Ankara’da 1. Uluslararası Adli Biyoloji Ve Genetik Kongresi’nde Temsil Edildi

Faaliyetlerini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi,&nbsp; Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sürdürmekte olan DNA Laboratuvarı, Ankara’da gerçekleştirilen 1. Uluslararası Adli Biyoloji ve Genetik Kongresi’nde temsil edildi.

Dna Laboratuvarı Ankara’da 1. Uluslararası Adli Biyoloji Ve Genetik Kongresi’nde Temsil Edildi

Faaliyetlerini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi,&nbsp; Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sürdürmekte olan DNA Laboratuvarı, Ankara’da gerçekleştirilen 1. Uluslararası Adli Biyoloji ve Genetik Kongresi’nde temsil edildi.

01 Aralık 2014 Pazartesi 12:14
Dna Laboratuvarı Ankara’da 1. Uluslararası Adli Biyoloji Ve Genetik Kongresi’nde Temsil Edildi
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Lefkoşa, 1 Aralık 14 : Faaliyetlerini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi,  Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sürdürmekte olan DNA Laboratuvarı, Ankara’da gerçekleştirilen 1. Uluslararası Adli Biyoloji ve Genetik Kongresi’nde temsil edildi.

DNA Laboratuvarı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Kurumu, Adli Bilimciler Derneği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kongre, 27-28 Kasım tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Salonu’nda geniş bir katılımcı kitlesiyle gerçekleşti.

Bu yıl ilk kez düzenlenen kongrede Adli Bilimlerde Genetik Analizler, Adli Bilimler ve İletişim ve Adli Biyoloji’de Yeni Yaklaşımlar gibi birçok konu başlığı yer aldığı belirtilen açıklamada; kongrenin, sözkonusu alanlarda çok büyük gereksinim duyulan, Adli Biyoloji ve Genetik konusunda çalışan öğretim üyesi ve elemanları, araştırma görevlisi ve lisansüstü öğrencileri ile Adli Tıp Kurumu, Polis ve Jandarma Kriminal-Biyoloji İhtisas Daireleri çalışanlarını bir araya getirmesi açısından önemli olduğu kaydedildi.

Faaliyetlerini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi,  Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sürdürmekte olan DNA Laboratuvarı’nı temsilen kongre bilimsel programında sözel sunum yapmak için davet edilen laboratuvar yöneticisi Dr. Cemal Gürkan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Adli Genetik Çalışmaları” başlıklı konuşmasıyla yer aldı. Dr. Gürkan sunumunda, Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi hakkında kısa bilgi vererek, DNA Laboratuvarı’nda bu proje çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan Kıbrıslı Türk kayıp yakınlarının DNA profillendirilme işlemlerinden bahsetti. Gürkan ayrıca, projede uluslararası ortak çalışmalar sonucu elde edilen kimliklendirmelerin istatistiki olarak değerlendirilmelerinde kullanılmak üzere bu laboratuvarda tamamlanarak literatüre kazandırılan Kıbrıslı Türk DNA Nüfus Verileri çalışmalarına vurgu yaptı.

Sunumun ardından yer alan bilimsel tartışmada ise, Kuzey Kıbrıs’ta hala daha eksikliği hissedilen bir adli tıp/adli bilimler kurumunun oluşturulmasında da adli genetik alanında halihazırda yeterliliğini ispat etmiş olan DNA Laboratuvarı’nın da önemli bir katkı koyabileceğinin altı çizildi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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