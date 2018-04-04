DKB’NİN 1. KONGRESİ YAPILDI… YUSUF ALKIM GENEL SEKRETER

Devrimci Komünist Birlik’in (DKB) 1. Kongresi dün akşam gerçekleştirildi.

DKB’den yapılan açıklamaya göre, kongrede DKB Programı okunarak oybirliği ile onaylanırken, Birlik Tüzüğü örgütsel gereksinimleri karşılayacak şekilde değiştirildi.

Kongrede, Birlik Genel Sekreteri ile Merkez Yürütme Komitesi’nin seçimi yapıldı. Genel Sekreterliğe oy birliğiyle Yusuf Alkım seçildi.

Yusuf Alkım, Birlik Sözcüsü olarak yaptığı açılış konuşmasında altıncı yılını dolduran DKB’nin, son bir yıllık süreçte örgütsel yapılanmada önemli bir süreç kat ettiğini vurguladı.

Alkım gerek dünyada, gerekse yakın coğrafyada ve ülkede devrimci mücadelenin ivme kazanmaya başladığını ifade etti.