DKB’den Erdoğan’ın Ziyaretini Protesto Çağrısı!



Devrimci Komünist Birlik (DKB) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretini protesto çağrısında bulundu.

DKB adına yazılı açıklama yapan Sözcü Yusuf Alkım, demokratik örgütleri Erdoğan'ın gelişine en güçlü ortak tepkiyi koymak için 3 Temmuz'da toplantıya çağırdıklarını ancak söz konusu örgütlerin toplantıya katılmadıklarını belirterek eleştirdi.

Alkım, örgütlerin süreçte ya sessiz kalmayı ya da kendi başlarına hareket etmeyi tercih ettiklerini savunarak, devrimci ve demokratları, 10 Temmuz’daki ziyareti her türlü meşru yolla, mümkün olan her alanda protesto etmeye çağırdı.

