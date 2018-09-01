DKB’den dayanışma içerisinde bir düzen kurmak için ortak mücadele çağrısı...

Devrimci Komünist Birlik (DKB) Sözcüsü Yusuf Alkım, kardeşçe ve dayanışma içerisinde bir düzen kurmak için birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.



Yusuf Alkım, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda; “Ülkemizde yaşayan her bir devrimci komünisti, bir araya gelmeye ve Kıbrıs’ın bütününü kapsayacak olan güçlü bir Devrimci Komünist Parti’nin kuruluşuna katılmaya çağırmaktayız. Şimdi ‘Ortak Vatan, Birleşik Örgütlenme!’ şiarı ile harekete geçme ve ülkemize ve günün sonunda tüm dünyaya gerçek bir barışı, tüm dünya halklarının kardeşçe ve dayanışma içerisinde yaşayacağı adil bir düzeni kurmak için mücadeleye katılma zamanıdır” dedi.



Alkım, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün emperyalist savaşlara karşı uluslararası bir mücadele günü olduğunu ifade etti.



Kıbrıs’ın sömürgeci savaşlardan nasibini fazlası ile aldığını, bunun hem coğrafik hem de etnik bir bölünme getirdiğini belirten Alkım, “Emperyalist kutupların daha fazla sömürü alanları yaratmak için yürüttükleri savaşlar, Doğu Akdeniz’i bir kan denizine dönüştürmektedir” dedi.



Alkım, “Yarım yüzyıla yakındır NATO planları çerçevesinde işgal edilerek bölünmüş olan ve bundan çok daha uzun bir süredir huzura kavuşamamış olan ülkemizin de yeniden birleşmesinin ve gerçek anlamda bir barışa kavuşmasının yolu bu beladan kurtulmaya bağlıdır” dedi.



Kıbrıs’a barış ve huzurun, ortak kavga ve özgürleşme ile gelebileceğini kaydeden Alkım, ülkede yaşanan ekonomik krizin emperyalizmle bağımlılık ilişkisinin ürünü olduğu görüşünü dile getirdi.



