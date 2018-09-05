Dkb Sendikal Platform’un Yarınki Eylemine Destek Belirtti



Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Devrimci Komünist Birlik (DKB), Sendikal Platform’un yarın gerçekleştireceği eyleme destek belirtti.

DKB Sözcüsü Yusuf Alkım konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Sendikal Platform’un ekonomik krize karşı yapılması gerekenler konusunda gerçekleştirdiği çalıştayın sonuçlarını değerlendirdi.

Çalıştaydan çıkan sonuçlardan bazılarını destekleseler de Sendikal Platform’un kriz ile ilgili yaklaşımına bütünlüklü olarak bakıldığında “yetersiz ve hatalı” bulduklarını dile getiren Alkım, yine de yarın gerçekleşecek eyleme destek verdiklerini kaydetti.

(DOĞ/ÖK)



