DKB: “Kriz, Kapitalist Üretimin İç Çelişkilerinin Ürünüdür”



Devrimci Komünist Birlik (DKB); yaşanmakta olan krizin, kapitalist üretimin iç çelişkilerinin, emperyalizmle bağımlılık ilişkilerinin ve emperyalizmin tam ilhak politikasının ürünü olduğunu iddia etti.

DKB Sözcüsü Yusuf Alkım yaptığı yazılı açıklamada, krizin, bir rahibin Türkiye’de tutuklanması ve buna bağlı ABD ile gerginlik yaşanmasına, ya da Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin politikalarına bağlanmasının gerçeklerle uyuşmadığını iddia etti.

Alkım, krizin döviz krizi olarak biçimlenmesinin aldatmaca olduğunu, ilerleyen aşamalarında, kapitalist üretimin sanayi, ticaret, bankacılık, tarım dahil tüm alanlarını; işçi sınıfı ve küçük esnaf başta olmak üzere toplumun tüm sınıflarını etkisi altına alması ve bunlar üzerinde yıkıcı sonuçlara yol açmasnın kaçınılaz olduğunu ileri sürdi.

Alkım, krizlerden ancak onun temel nedeni olan emperyalizme bağlı sömürgeci-işgal düzeninden kopuşu sağlayarak kurtulunabileceğini savundu.

