DKB: “Güneydeki öğretmenlerin protesto yürüyüşünü destekliyoruz”

Devrimci Komünist Birlik (DKB) Sözcüsü Yusuf Alkım, Kıbrıslı Rum öğretmenlerin sendikal örgütleri tarafından bugün saat 18.00’de Güney Lefkoşa’da düzenlenecek eyleme katılacaklarını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Alkım, “Öğretmenlerin yanında neo-liberal otoriter politikalara karşı protesto eyleminde yerimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Alkım açıklamasında, “Öğretmenlerin mücadelesi, kendimizin ve tüm işçilerin mücadelesidir. Bu, sadece devlet okullarının ve kamusal eğitimin gerçek anlamda geliştirilmesinin savunması için değil, aynı zamanda sendikal örgütlenmenin savunulması için de bir mücadeledir. Anastasiadis'in neoliberal hükümeti, ‘kamu’ kelimesi hakkında endişe ediyor gibi görünüyor. Ancak eğitim ne kitap numarası, ne de satılık bir ürün değildir. Kazanılmış bir haktır ve satılık değildir” ifadelerine yer verdi.

