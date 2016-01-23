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DKB, Asgari Ücretin Yükseltilmesi İçin İşçilere Sendikalarda Örgütlenme Çağrısı Yaptı

Devrimci Komünist Birlik (DKB), asgari ücretin yükseltilebilmesi için gerekli baskının uygulanamadığını, bunun da işçilerin sendikalarda örgütlü olmamasına bağlı olduğunu savundu.

DKB, Asgari Ücretin Yükseltilmesi İçin İşçilere Sendikalarda Örgütlenme Çağrısı Yaptı

Devrimci Komünist Birlik (DKB), asgari ücretin yükseltilebilmesi için gerekli baskının uygulanamadığını, bunun da işçilerin sendikalarda örgütlü olmamasına bağlı olduğunu savundu.

23 Ocak 2016 Cumartesi 11:43
DKB, Asgari Ücretin Yükseltilmesi İçin İşçilere Sendikalarda Örgütlenme Çağrısı Yaptı
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 Devrimci Komünist Birlik (DKB), asgari ücretin yükseltilebilmesi için gerekli baskının uygulanamadığını, bunun da işçilerin sendikalarda örgütlü olmamasına bağlı olduğunu savundu.

DKB Sözcüsü Yusuf Alkım yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin gereken düzeyde olmadığını kaydetti ve işçilere sendikalarda örgütlenme çağrısında bulundu.

Asgari ücretin üç kişinin yaşamını sürdürebilecek seviyede, kesintilerden sonra 2 bin ile 2 bin 200 TL arasında olması gerektiğini, ancak Eylül 2015’ten itibaren asgari ücretin kesintilerden sonra bin 487 TL olduğunu belirten Alkım, temel tüketim maddelerine yapılan zamlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle işçilerin günden güne daha kötü yaşam koşullarına mahkum edilmekte olduğunu kaydetti.

İşçi sendikalarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gerekli baskı unsurunu yaratamadığını iddia eden Alkım, “İşçilerin, sendikalarda örgütlü olmayışları ve bu yönde gerekli baskıyı oluşturamamaları ortaya çıkan bu tablonun en önemli nedenlerindendir. İşçiler, emekçiler olarak kendi yaşamlarımızı hak ettiğimiz gibi insanca sürdürebilmek için tüm baskılara rağmen örgütlenmeli ve güçlerimizi birleştirmeliyiz” dedi.

Alkım, günlük 8 saati veya haftalık 5 günü aşan süreler için ise ek mesai ödenmesi zorunluluğunun bulunduğunu da kaydetti.

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