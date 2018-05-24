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Dizdarlı: “Morgdaki kokunun yayılmaması için bir an önce cesetler gömülmeli“

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Bülent Dizdarlı, hastane morgunda muhafaza edilen 9 mülteci cesedinin bozulduğunu, morgdaki kötü kokunun yayılmaması için bir an önce gömülmesi gerektiğini söyledi.

Dizdarlı: “Morgdaki kokunun yayılmaması için bir an önce cesetler gömülmeli“

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Bülent Dizdarlı, hastane morgunda muhafaza edilen 9 mülteci cesedinin bozulduğunu, morgdaki kötü kokunun yayılmaması için bir an önce gömülmesi gerektiğini söyledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 14:35
Dizdarlı: “Morgdaki kokunun yayılmaması için bir an önce cesetler gömülmeli“

DİZDARLI: “HASTANE MORGUNDAKİ KOKUNUN YAYILMAMASI İÇİN BİR AN ÖNCE CESETLERİN GÖMÜLMESİ GEREK”

“CESETLER BOZULMUŞ VAZİYETTE, DNA TESTİ YAPILMASI GEREKECEK”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Bülent Dizdarlı, hastane morgunda muhafaza edilen 9 mülteci cesedinin bozulduğunu, morgdaki kötü kokunun yayılmaması için bir an önce gömülmesi gerektiğini söyledi.
Dizdarlı, olayın nereden bakılsa 15-20 günlük olduğunu ve cesetlerin bozulmuş vaziyette olduğunu ifade ederek, cesetlerin bu durumda tanınmasının da çok zor olduğunu, cesetlere DNA testi yapılması gerekeceğini kaydetti.

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Bülent Dizdarlı, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in basın toplantısı sırasında bir gazetecinin mülteci cesetlerinin ne olacağı konusunu sorması üzerine yaptığı açıklamada, 9 mültecinin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu morgunda muhafaza edildiğini, bu cesetlerden biri için akrabasının Güney Kıbrıs’a geldiğinin tespit edilmesinin ardından söz konusu kişinin dün hastaneye geldiğini söyledi.
Maalesef bu kişinin, morgdaki cesedin akrabası olmadığını söylediğini dile getiren Dizdarlı, cesetlerin bozulmuş vaziyette olduğu için tanınmasının zor olduğunu aktardı.
Kimsesiz kişilerin gömülmesi için 15 gün beklenmesi gerektiğinin söylendiğine dikkat çeken Dizdarlı, bu süreyi bekleyip bekleyemeyeceklerini istişare edeceklerini, hastane morgundaki kokunun yayılmaması için bir an önce cesetlerin gömülmesi gerektiğini vurguladı.
DNA’lar alındıktan sonra gerekirse sonradan gelecek insanlarla kıyaslamalarının yapılabileceğini belirten Dizdarlı, bunun daha doğru bir yöntem olacağını Sağlık Bakanı Filiz Besim’e aktardıklarını, kararı onların vereceğini sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 18:15
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