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Dizdarlı: ”İçişleri Bakanlığı 2017’de Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun çalıştırılmasını ciddi biçimde ihmal etmiştir”

Dizdarlı: ”İçişleri Bakanlığı 2017’de Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun çalıştırılmasını ciddi biçimde ihmal etmiştir”

17 Ağustos 2018 Cuma 10:00
Dizdarlı: ”İçişleri Bakanlığı 2017’de Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun çalıştırılmasını ciddi biçimde ihmal etmiştir”

OMBUDSMAN, TKÖD BAŞKANI AVCI’NIN BAŞVURUSUNA İLİŞKİN RAPORU YAYIMLADI

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı ve Trafik Hizmetleri Komisyonu üyesi Mehmet Zeki Avcı’nın, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun toplanması ve çalışmalarını sürdürmesi konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yasa ile belirlenmiş kurallara uygun davranmadığını iddia ederek yaptığı başvuruyu değerlendirerek, raporunu yayımladı.
Ombudsman Emine Dizdarlı, raporda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, 27/2016 sayılı Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası’nın uygulanması ve bu yasa ile oluşturulmuş Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun çalıştırılması konusundaki sorumluluğunu 2017 yılı içerisinde ciddi biçimde ihmal ettiğini veya göz ardı ettiğini belirtti.
Raporda, 27/2016 sayılı Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası’nın 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasına göre Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonunun ayda en az bir defa, her ayın son haftasında Başkan’ın veya Başkan’ın yokluğunda Başkan Yardımcısı’nın çağrısı üzerine olağan olarak toplanması gerektiğine dikkat çekilerek, Komisyon’un 2017 yılı içerisinde, 7 Mart, 6 Nisan, 20 Nisan ve 27 Nisan olmak üzere toplam dört kez topladığı,.. toplantı çağrılarının gönderilme tarihleri hususunda da yasanın belirlediği çalışma yöntemine uygun hareket edilmediği kaydedildi.
Raporda, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu toplantı çağrılarının ve/veya üyelere bildirilmesinin, 27/2016 sayılı Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası’nın hükümlerine aykırı bir şekilde yapıldığının saptandığı, ayrıca Komisyon Sekreterliği tarafından üyelere gönderilen toplantı çağrılarında, toplantılarda gündeme alınması öngörülen konuların ne olacağı hakkında detaylı bilgi verilmediği ifade edildi.
Raporda, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu Toplantı Karar Tutanaklarına göre 6 Nisan, 20 Nisan ve 27 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılarda nisap sağlanamadığı ve bu nedenle herhangi bir karar alınamadığına dikkat çekildi.
Raporda, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun 2017 yılı içerisinde yasa ile belirlenen sayıda toplantı yapmadığı, Komisyon üyelerine gönderilen toplantı çağrılarında 27/2016 sayılı Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası ile belirlenmiş kurallara riayet edilmediği, toplantıların çoğunda nisap sağlanamadığı ve bir karar üretilemediği, Komisyon’un yılın sonunda faaliyetleri ile ilgili hazırlaması gereken raporu hazırlamadığı,, dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi ve Bakanlar Kurulu’na 2017 yıl sonu raporunun sunulmadığı belirtildi.
Raporda, “Bu bilgiler ışığında, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun 2017 yılında sağlıklı ve verimli biçimde çalışmadığı açıkça görülmektedir” ifadelerine yer verildi.
Ülkede her yıl onlarca trafik kazası yaşandığı ve , bu kazaların bir kısmının can kaybı ile sonuçlandığı belirtilen raporda, “ Bu kazaların önlenebilmesi için, bu amaca katkı koyabilecek tüm katılımcıların toplantılara hazırlıklı bir şekilde katılmaları esastır. Bu nedenle söz konusu Komisyonun düzenli ve etkin bir şekilde çalışması ve trafik konusundaki problemlerin çözümüne katkı koyması önem taşımaktadır” denildi.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu üyesi Mehmet Zeki Avcı, yaptığı başvuruda Komisyon’un 2017 yılı içerisinde çok az sayıda toplandığını, üyelerin bu toplantılara çağırılmaları hususunda 27/2016 sayılı Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası kurallarına riayet edilmediğini ve Komisyon’un yılsonu raporunu Cumhuriyet Meclisi ve Bakanlar Kurulu’na sunmadığını ileri sürerek Komisyon’un bu şartlar altında verimli biçimde çalışmadığını iddia etmişti



 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 13:39
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