Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Mayıs 2017 Pazar 07:30

Dizdarlı: “Denktaş’ta Ön Tanı Olarak Konulan Kalp Yetmezliğine Rastlanmadı”

Dizdarlı: 'Denktaş'ta Ön Tanı Olarak Konulan Kalp Yetmezliğine Rastlanmadı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, dün öğlen sıralarında göğüs sıkışması şikayetiyle hastane acil servisine başvuran Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ta ön tanı olarak konulan kalp yetmezliğine rastlanmadığını açıkladı. Dizdarlı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Denktaş’ın bugün yapılacak tetkiklerden sonra taburcu edilebileceğini kaydetti.

Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

“Nöbetçi Kardiyolog Dr. Güzin Zekican’dan aldığım bilgiye göre, Sayın Bakan’ın E.K.G bulguları, rutin kan bulguları normal bulunmuştur. Yapılan Echo’sunda da , ilk açıklamada ön tanı olarak koyduğumuz kalp yetmezliğine rastlanmamıştır. Troponin testleri  de negatif çıkan Sayın Başbakan Yardımcısı’nın yüksek tansiyon yönünden tedavisi ise  koroner yoğun bakım ünitemizde  devam etmektedir. Ziyaretçi yasağı ise sürmektedir.”

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak’ta Çıkan Yangında Bir Ev Tamamen Yandı Alsancak’ta Çıkan Yangında Bir Ev Tamamen Yandı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖNCÜ KURULUŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖNCÜ KURULUŞ
The Whisky Festival’de Finale Doğru The Whisky Festival’de Finale Doğru
KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, BÜLENT ECEVİT REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDEKİ YAŞLILARI ZİYARET ETTİ KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, BÜLENT ECEVİT...
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nden CMC Konusunda Hükümete Çağrı Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nden CMC Konusunda...
Balcı: “Mağusa Her An Susuz Kalabilir” Balcı: “Mağusa Her An Susuz Kalabilir”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak’ta Çıkan Yangında Bir Ev Tamamen...

Haberi Oku