Dizdarlı: “Denktaş’ta Ön Tanı Olarak Konulan Kalp Yetmezliğine Rastlanmadı”

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, dün öğlen sıralarında göğüs sıkışması şikayetiyle hastane acil servisine başvuran Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ta ön tanı olarak konulan kalp yetmezliğine rastlanmadığını açıkladı. Dizdarlı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Denktaş’ın bugün yapılacak tetkiklerden sonra taburcu edilebileceğini kaydetti.

Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

“Nöbetçi Kardiyolog Dr. Güzin Zekican’dan aldığım bilgiye göre, Sayın Bakan’ın E.K.G bulguları, rutin kan bulguları normal bulunmuştur. Yapılan Echo’sunda da , ilk açıklamada ön tanı olarak koyduğumuz kalp yetmezliğine rastlanmamıştır. Troponin testleri de negatif çıkan Sayın Başbakan Yardımcısı’nın yüksek tansiyon yönünden tedavisi ise koroner yoğun bakım ünitemizde devam etmektedir. Ziyaretçi yasağı ise sürmektedir.”