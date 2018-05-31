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Dizdarlı: “Denetim yapılmıyor, çalışan mağdur”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Gazeteceiler Birliği ve Bsın-Sen’in başvurusu üzerine basınla ilgili detaylı rapor hazırladı.

Dizdarlı: “Denetim yapılmıyor, çalışan mağdur”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Gazeteceiler Birliği ve Bsın-Sen’in başvurusu üzerine basınla ilgili detaylı rapor hazırladı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:17
Dizdarlı: “Denetim yapılmıyor, çalışan mağdur”

OMBUDSMAN DİZDARLI, GAZETECİLER BİRLİĞİ VE BASIN-SEN’IN BAŞVURUSU ÜZERİNE “BASIN İŞ YASASI” HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI KONUSUNDA İNCELEME YAPARAK RAPOR HAZIRLADI

“ÇALIŞMA DAİRESİ DENETİM YAPMIYOR...BASIN ÇALIŞANLARI MAĞDUR”

“MÜFETTİŞ KADROLARI İVEDİLİKLE ARTIRILMALI”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Gazeteceiler Birliği ve Bsın-Sen’in başvurusu üzerine basınla ilgili detaylı rapor hazırladı. Kapsamlı raporda, basın çalışanlarının “Basın İş Yasası” kapsamındaki haklarının korunması için Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün gerekli takibi ve denetimi zamanında yapmadığı veya yapamadığı vurgulandı.
Denetimler zamanında yapılmadığından çok sayıda basın çalışanının mağdur olduğu, yasal haklarını kullanamadığı, Sosyal Sigorta primlerindeki eksiklikleri giderilinceye kadar almaları gereken haklarını alamadığı belirtilen raporda, medya kuruluşlarıyla ilgili isim bazında değerlendirme yapıldı.
Yazılı açıklama yapan Ombudsman Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği adına Başkan Sami Özuslu ve Basın Emekçileri Sendikası adına Başkan Ali Kişmir’in başvurusu üzerineBasın İş Yasası hükümlerinin uygulaması konusunda inceleme yapılarak rapor hazırlandığını belirtti.
Dizdarlı, Özuslu ve Kişmir’inyaptıkları başvuruda,“Kuzey Kıbrıs’ta basın emekçilerinin tüm haklarının Basın İş Yasası tahtında güvence altına alınmasına rağmen söz konusu Basın İş Yasası’nın Çalışma Dairesi tarafından sağlıklı bir şekilde denetlenmediğini; yoğun, stresli ve düzensiz mesai saatleri içerisinde çalışan basın emekçilerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının eksik veya geç yatırılmasından dolayı mağdur olduklarını; Basın İş Yasası’nın hükümlerinin layıki ile uygulanmadığını ve Çalışma Dairesinin basın kuruluşlarını düzenli bir şekilde denetlemediği cihetle basın emekçilerinin haklarını alamadıklarını” iddia ederek konunun soruşturulmasını talep ettiklerini belirtti.
Dizdarlı, yapılan başvuru üzerine konunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini verapor hazırlandığını kaydetti.
 

“BASIN ÇALIŞANLARI MAĞDUR”
Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün, basın çalışanlarının Basın İş Yasası kapsamındaki haklarının korunması için gerekli takibi ve denetimi zamanında yapmadıkları veya yapamadıklarının anlaşıldığını ifade eden Dizdarlı raporunda, söz konusu denetimler zamanında yapılmadığından çok sayıda basın çalışanının mağdur olduğunu, yasal haklarını kullanamadıklarını, Sosyal Sigorta primlerindeki eksiklikleri giderilinceye kadar almaları gereken haklarını alamadıklarını belirtti.

“MÜFETTİŞ KADROLARI İVEDİLİKLE ARTIRILMALI”

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Basın İş Yasası’nda düzenlenen ve Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün görevleri arasında olan izleme ve denetleme görevinin tam ve düzenli olarak yapılabilmesi için Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nde bulunan müfettiş kadrolarının ivedilikle artırılması ve doldurulması gerektiğine işaret eden Dizdarlı, “Müdürlük tarafından yapılacak düzenli takip ve denetim, prim borçlarının düzenli olarak ödenmesini sağlayacaktır ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine katkı koyacaktır” ifadelerini kullandı.
“Denetim, güvenilir bilgi sağlama işlevidir” ifadesine yer veren Dizdarlı, bu bağlamda denetlenen işyerlerinin ve/veya kuruluşların faaliyetlerinin verimliliği ve finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağladığını kaydetti.
Geçmiş yıllarda Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nin personel eksikliği nedeniyle ve/veya bu gerekçeyi ileri sürerek, düzenli olarak denetim yapmadıklarının görüldüğünü belirten Dizdarlı, bu amaç çerçevesinde söz konusu kontrol ve denetimlerin düzenli olarak yapılması, tespit edilen yasaya aykırılıkların gecikmeden takip edilmesinin, işverenleri ilgili yasa kurallarına uyma konusunda daha titiz davranmaya yönelteceğini ve basın çalışanlarının düzenli ve huzurlu bir ortam içerisinde çalışmalarını sağlayacağını vurguladı.





 

Son Güncelleme: 31.05.2018 18:38
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