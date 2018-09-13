Diyetisyenler Ve Fizyoterapistler Cumartesi Bedi’s Sahilinde Temizlik Yapacak

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, gün geçtikçe artan plastik atıklara, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve temiz çevreye katkı sağlamak amacıyla 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde (World Cleanup day) Bedi’s Sahili’ni temizlemek üzere toplanıyor. Etkinlik saat 16.00’da başlayacak.

Yaptıkları açıklamayla tüm üyelerini ve halkı, temizlik çalışmasına katılmak üzere Bedi’s sahiline davet eden iki örgüt, sahilden toplanacak tüm plastiklerin geri dönüşümde kullanılmak amacıyla Lefkoşa’daki ASM Geri Dönüşüm LTD.’e ulaştırılacağını belirtti.

Açıklamada, özellikle marketlerde alışveriş esnasında kullanılan naylon poşetler, besinleri saklamak ve tüketmek amacıyla kullanılan plastik tabak, bardak, çatal, pipet, pet şişe, pet şişe kapağı ve plastik saklama kaplarının doğada uzun yıllar boyunca yok olmadan kaldığı ve birçok canlı türüne zarar verdiği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, sağlıklı yaşamın doğayla bir bütün ve uyum içinde olunduğu takdirde sürdürülebilir olduğunu da belirtti.