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Diyanet’ten Milli Piyango Fetvası!

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için milyonlarca vatandaş bilet alıyor. 61 milyon TL büyük ikramiyeli ödül için vatandaşlar kuyruğa girerken, Diyanet’ten "Yılbaşı fetvası" geldi.

Diyanet’ten Milli Piyango Fetvası!

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için milyonlarca vatandaş bilet alıyor. 61 milyon TL büyük ikramiyeli ödül için vatandaşlar kuyruğa girerken, Diyanet’ten "Yılbaşı fetvası" geldi.

12 Aralık 2017 Salı 14:00
Diyanet’ten Milli Piyango Fetvası!
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Diyanet ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” denildi.

Diyanet, bu tür şans oyunlarının devlete getirdiği hasılat için ise “Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir” dedi. Bu konudaki görüş Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesine de konuldu.

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