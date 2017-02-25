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25 Şubat 2017 Cumartesi 09:33

Diyalog Ve İşbirliği Toplantıları… Cumhurbaşkanı Akıncı Muhtarlarla...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” çerçevesinde muhtarlarla bir araya gelerek müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi.

Diyalog Ve İşbirliği Toplantıları… Cumhurbaşkanı Akıncı Muhtarlarla...
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CUMHURBAŞKANI AKINCI AKM’DE MUHTARLARLA BİRARAYA GELDİ

MÜZAKERE SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİ VEREN AKINCI, MUHTARLARIN SORULARINI YANITLAYIP DEĞERLENDİRMELERİNİ ALDI

Lefkoşa, 25 Şubat 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” çerçevesinde muhtarlarla bir araya gelerek müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bugün saat 11.30’da başlayan toplantıya Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, AB ve Siyasi İşler Özel Danışmanı Erhan Erçin de katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, muhtarların belediyelerle birlikte devletin halka en yakın noktasında bulunduklarını, halkla iç içe demokratik birimler olduğunu ifade etti.

Halkın nabzını en iyi şekilde tutan muhtarlardan halkın da bir şeyler öğrenmek istediğini kaydeden Akıncı, söylediklerinin muhtarlar vasıtasıyla halka ulaşacağını, tüm açıklığı ve açık kalpliliğiyle Kıbrıs’taki süreci anlatacağını belirtti.

Göreve gelmesinden itibaren geçen sürenin 2 yıla yaklaştığını ve nisan ayında devraldığı görevde mayıs ayında yoğun müzakerelere girdiğini belirten Akıncı, Rum liderle gün aşırı görüşmeler de yaptıklarını, bazı zamanlarda müzakerecilerin her gün bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kurulan komitelerde yüzlerce kişinin binlerce sayfa evrak ve doküman hazırladığını ve amaçlarının her iki tarafın da onayını alacak, Türkiye ve Yunanistan’ın da destek vereceği bir çözüme ulaşmak olduğunu vurguladı. Akıncı, 11 Şubat 2014 belgesine de atıfta bulunarak belgenin birinci maddesinde “statükonun sürdürülebilir olmadığının” belirtildiğini anımsattı.

İki kesimli ve iki toplumlu bir federasyon tezinin merhum Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş zamanından bu yana hiç değişmediğini kaydeden Akıncı, kendi döneminde daha yoğun ve daha çözüm odaklı şekilde çalışmaya başladıklarını da ifade etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Cumhurbaşkanının konuşmasının ardından soru-cevap bölümü yer alacak ve muhtarların soruları cevaplanacak, değerlendirmeleri alınacak. Ardından kokteyle geçilecek.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan  Fotoğraf: Süleyman Önal

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