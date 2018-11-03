Diyaliz Hastaları Yararına Organize Edilen 2\'nci Farkındalık Festivali Girne’de Başladı

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Girne Belediyesi himayelerinde Kişisel Gelişim ve Reiki Uzmanı Deniz Poyrazoğlu\'nun organize ettiği 2. Farkındalık Festivali bugün Büyük Anadolu Otel\'de başladı.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bu yıl diyaliz hastaları yararına organize edilen Festival, yarın da devam edecek. Festivalde çeşitli stantlar kurulurken, iki gün boyunca çeşitli seminerler verilecek. Diyaliz Hastaları Derneği\'nin standında organ bağışı işlemleri de gerçekleştiriliyor.



Açılışta, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve festivali organize eden Deniz Poyrazoğlu birer konuşma yaptı.



Deniz Poyrazoğlu, festivale katkı koyan Güngördü ve Akpınar\'a günün anısına birer plaket takdim etti.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, açılışta yaptığı konuşmada, Deniz Poyrazoğlu\'na anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiği için teşekkür ederek, festivalden elde edilen gelirin Diyaliz Hastaları yararına bağışlanacak olmasının önemine işaret etti.



Güngördü, organ bağışının başka ülkelerde sisteme girmesine rağmen Türkiye ve Kıbrıs\'ta bazı sıkıntılar yaşandığını, ancak bu ve buna benzer farkındalık etkinlikleriyle de toplumun bilinçlenmesinde mesafe alacağına inancını belirtti.



Festivali organize eden Deniz Poyrazoğlu yaptığı konuşmada, festivalle ilgili bilgi vererek, organizasyona katkı koyanlara teşekkür ederken, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın da, böyle bir organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederek, farkındalığın önemine işaret ettiği belirtildi.



(RU/ÖK) FOTOĞRFALI







