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Diyaliz Ve Böbrek Hastaları Derneği “Kaliteli Yaşam” Konulu Sosyal Sorumluluk Projesine Destek Verdi

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden bir öğrencinin hazırladığı “Kaliteli Yaşam İçin Böbreklerimizi Sevelim” konulu sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Diyaliz Ve Böbrek Hastaları Derneği “Kaliteli Yaşam” Konulu Sosyal Sorumluluk Projesine Destek Verdi

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden bir öğrencinin hazırladığı “Kaliteli Yaşam İçin Böbreklerimizi Sevelim” konulu sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 15:40
Diyaliz Ve Böbrek Hastaları Derneği “Kaliteli Yaşam” Konulu Sosyal Sorumluluk Projesine Destek Verdi
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AKALIN: “HASTA OLMAMAK İÇİN HARCANACAK PARA, HASTA OLDUKTAN SONRA HARCANACAK PARADAN ÇOK DAHA AZ”

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden bir öğrencinin hazırladığı “Kaliteli Yaşam İçin Böbreklerimizi Sevelim” konulu sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Dernek Başkanı Dr. Zerrin Akalın  ile Diyetisyen Tünay Tuğcan, konu ile ilgili düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı.
   
Akalın konuyla ilgili açıklamasında, “sağlıklı beslenme ve koruyucu hekimlik” konusunda bilgilendirmenin ilk okullardan başlaması gerektiğine vurgu yaparak, sağlıkta önemli olan ve üzerinde durulan esas konunun; koruyucu hekimlik olduğuna işaret etti.

Devletin halkı bilinçlendirerek ve gerekli tedbirleri alarak hastalığı belli derecede önleyebileceğini ifade eden Akalın, bunun zaten devletin  görevi olduğunu, konunun mali boyutuna bakıldığı zaman da hasta olmamak için harcanacak paranın, hasta olduktan sonra harcanacak paradan çok daha az olduğuna vurgu yaptı.

Akalın, bunun için sağlıklı beslenme ve temiz çevre bilincini yerleştirecek programların ders müfredatına  konması gerektiğine inanç belirterek, çocuklara küçük yaştan bu bilincin verilmesi ve yaşam biçimi oluşturmanın hedef  olması gerektiğini belirtti.

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Diyaliz Ve Böbrek Hastaları Dayanışma DerneğiYakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Bir öğrencinin Hazırladığı “Kaliteli Yaşam İçin Böbreklerimizi Sevelim” Konulu Sosyal Sorumluluk Projesine Destek Verdi.
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