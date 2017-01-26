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26 Ocak 2017 Perşembe 11:56

Diyaliz Ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Organ Nakilli Hastalar İçin Özel Odalar Yapılması Amacıyla 100 Bin TL Bağışta Bulundu

Diyaliz Ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Organ Nakilli Hastalar İçin Özel Odalar Yapılması Amacıyla 100 Bin TL Bağışta Bulundu
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Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği organ nakli yapılan hastalara hizmet verecek steril odalar yapılmasına destek için Sağlık Bakanlığı’na 100 bin TL bağışta bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nda bugün gerçekleşen bağış sırasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana da hazır bulundu.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu kendileriyle sürekli işbirliği içinde olan Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne katkılarından ötürü teşekkür etti.

Böbrek hastası sayısının her geçen gün artığını belirten Sucuoğlu hastaneye kayıtlı yaklaşık bin böbrek hastası bulunduğunu bunlardan 350 sinin diyaliz hastası olduğunu söyledi.

Diyaliz servisinde yaşanan asansör sorunun çözüldüğünü ve yakında yeni asansör için ihaleye çıkılacağını dile getiren Sucuoğlu hekimlerin özlük haklarıyla ilgili sorunların çözülmesi için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Böbrek hastalarına bakmak üzere ikinci doktorun göreve başladığını kaydeden Sucuoğlu, doktor sayısının artması için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

KÖSEOĞLU

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Tülin Köseoğlu ise Bakanlıkla işbirliği halinde çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Organ nakilli hastaların şu an başka bir birimde tedavi gördüğüne işaret eden Köseoğlu, bu hastalar için özel steril odalar hazırlanması için bu bağışı yaptıklarını anlattı.

Bağış miktarını düzenledikleri etkinliklerle ve kendilerine yapılan desteklerle topladıklarını anlatan Köseoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti.

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