Diyaliz Ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde yapılan Genel Kurulda, Divan Başkanlığına Dr. Turgay Akalın, Divan Sekreterliklerine de Havva İlgen ve Feriha Tel Fellahoğlu’nun seçildiği kaydedildi.

Faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:

“Dr. Zerrin Akalın, Tülin Köseoğlu, Senal Gerçeker, Mine Egemen, Merih Bostancı, Mustafa Kurtuluş Tel, Nilgün Akın, Zahide Tel, Seval Nalbantoğlu, Gülsen Simge”.