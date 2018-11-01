Diyabet Derneği’nin “ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Konferansı Cumartesi Yapılacak

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” temalı konferans düzenleyecek.

Konferans Cumartesi 14.00’te Lefkoşa Devlet Hastanesi Talasemiya Salonu’nda yapılacak.

Konferansa konuşmacı olarak Endokrinoloji, Metabolizma Hastalıkları ve Diyabet Uzmanı Prof. Dr. Taner Damcı katılacak.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi ve Türkiye Obezite Vakfı Başkanı Damcı, konferans sonrası arzu edenlere kitaplarını dernek yararına imzalayacak.

Dernek Başkanı Caner Arca, yazılı açıklamasında,Obezite ve diyabetin hızla yayıldığı KKTC’de, teknolojinin gelişmesine bağlı olarakdayatılan bol enerjili gıdalarla beslenme ve hareketsiz yaşam biçimine alternatif yaşam biçimi geliştirmenin mümkün olduğunu belirtti.

Arca ayrıca konferans katılımcılarına katılım belgesi verileceğini ve konferansın ücretsiz olduğunu belirtti.

(RU/ŞEB)