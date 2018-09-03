banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94107
ALTIN
255.840
DOLAR
6.6093
STERLİN
8.4782
EURO
7.6757
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
4 kök hintkeneviri bulundu
İSKELE'DE UYUŞTURUCU
Tatar: KKTC'yi Ancak Güçlü Bir UBP Kurtarır!
Son Dakika
Tatar: KKTC'yi ancak güçlü bir...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

Diyabet Derneği’nde Yarın Obezite Araştırması Ele Alınacak

Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nde yarın yapılacak sohbet toplantısında obezite araştırması ele alınacak.

Diyabet Derneği’nde Yarın Obezite Araştırması Ele Alınacak

Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nde yarın yapılacak sohbet toplantısında obezite araştırması ele alınacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:26
Diyabet Derneği’nde Yarın Obezite Araştırması Ele Alınacak
Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nde yarın yapılacak sohbet toplantısında obezite araştırması ele alınacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, Ortaköy’deki dernek ofisinde yer alacak olan toplantı saat 18.00’da başlayacak.

Toplantı gündeminde Temmuz 2018’de tamamlanan obezite araştırması ve bununla ilgili yapılacak etkinlikler yer alıyor.

Toplantıyla ilgili daha fazla bilgi 223 6115 ve 0548 859 5001 numaralarının aranabileceği belirtildi.

(ID/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girişlerde yaşanan yoğunluğun giderilmesi için çalışma başlatıldı
Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girişlerde yaşanan yoğunluğun giderilmesi için çalışma başlatıldı
Trafikte son bir haftada 396 sürücü rapor edildi
Trafikte son bir haftada 396 sürücü rapor edildi
Trafik kazalarında son bir haftada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Trafik kazalarında son bir haftada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Tatar: KKTC'yi Ancak Güçlü Bir UBP Kurtarır!
Tatar: KKTC'yi Ancak Güçlü Bir UBP Kurtarır!
Özersay Ankara’ya gitti
Özersay Ankara’ya gitti
Vakıflar Bankasından Faiz İndirimi...!
Vakıflar Bankasından Faiz İndirimi...!
Mec-Sen süresiz grev başlattı
Mec-Sen süresiz grev başlattı
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
Trafik bir can daha aldı
Trafik bir can daha aldı
Çavuşoğlu: “Tarım sektörü kaosa sürükleniyor”
Çavuşoğlu: “Tarım sektörü kaosa sürükleniyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim