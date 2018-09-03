Diyabet Derneği’nde Yarın Obezite Araştırması Ele Alınacak





Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nde yarın yapılacak sohbet toplantısında obezite araştırması ele alınacak.Dernekten verilen bilgiye göre, Ortaköy’deki dernek ofisinde yer alacak olan toplantı saat 18.00’da başlayacak.Toplantı gündeminde Temmuz 2018’de tamamlanan obezite araştırması ve bununla ilgili yapılacak etkinlikler yer alıyor.Toplantıyla ilgili daha fazla bilgi 223 6115 ve 0548 859 5001 numaralarının aranabileceği belirtildi.(ID/FEZ)