Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Aralık 2016 Perşembe 12:11

Diyabet Derneği’nin Diyabetle İlgili Farkındalık Etkinlikleri Sürüyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin diyabete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği eğitimler devam ediyor.

Diyabet Derneği'nin Diyabetle İlgili Farkındalık Etkinlikleri Sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

LEVENT İLKOKULU’NDA DOĞRU BESLENME ANLATILDI

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin diyabete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği eğitimler devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dün Levent İlkokulu’nda öğrencilere “doğru beslenme” konusu anlatıldı.

Sağlıklı beslenmenin önemine ve diyabete dikkat çekilen anlatımı, ilkokul 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 250 öğrenci ve 12 öğretmen dinledi.

Etkinlikte Dernek Başkanı Caner Arca sunumu sırasında öğrencilerle görseller ve uygulamalı örnekler paylaştı.

Açıklamada, Levent İlkokulu Müdürü Ertan Aligüllü’nün bir öğrenciye “Ne öğrendik?” diye sorduğu ve aldığı yanıtla eğitim toplantısında hedeflenen mesajların öğrencilere ulaştığının görüldüğü belirtildi.

Levent İlkokulu’nda 23 Aralık Cuma günü ise sınıf ve branş öğretmenleriyle “Okulda Diyabet“ konulu sohbet toplantısı düzenlenecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Diyabet Derneği
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...

Haberi Oku