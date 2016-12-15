Diyabet Derneği’nin Diyabetle İlgili Farkındalık Etkinlikleri Sürüyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin diyabete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği eğitimler devam ediyor.

LEVENT İLKOKULU’NDA DOĞRU BESLENME ANLATILDI

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin diyabete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği eğitimler devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dün Levent İlkokulu’nda öğrencilere “doğru beslenme” konusu anlatıldı.

Sağlıklı beslenmenin önemine ve diyabete dikkat çekilen anlatımı, ilkokul 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 250 öğrenci ve 12 öğretmen dinledi.

Etkinlikte Dernek Başkanı Caner Arca sunumu sırasında öğrencilerle görseller ve uygulamalı örnekler paylaştı.

Açıklamada, Levent İlkokulu Müdürü Ertan Aligüllü’nün bir öğrenciye “Ne öğrendik?” diye sorduğu ve aldığı yanıtla eğitim toplantısında hedeflenen mesajların öğrencilere ulaştığının görüldüğü belirtildi.

Levent İlkokulu’nda 23 Aralık Cuma günü ise sınıf ve branş öğretmenleriyle “Okulda Diyabet“ konulu sohbet toplantısı düzenlenecek.